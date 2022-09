Krásné květinové vazby uvnitř kulturního domu opět vytvářeli studenti a studentky tří škol zaměřených na floristiku. "Jezdíme sem už řadu let. Je to krásná dobročinná akce a my květiny milujeme. Navíc pro děti je to úžasná zkušenost, protože tady mají hodně květin a mohou si tak pořádně procvičit vazbu," poznamenala Eva Smržová, učitelka Střední řemeslné školy v Soběslavi. Studenti sebou přivezli také hotové výrobky, jako jsou věnečky, košíčky nebo podzimní snopy.

Hradečtí politici slibují voličům hezčí sídliště, více bytů i pomoc

Peníze z prodeje květin i výrobků pomohou pořádající organizaci, která podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny i seniory. "Výtěžek tentokrát půjde na provoz Otevřených oken, která už příští rok oslaví dvacet let. V současné době totiž provozujeme už pět pracovišť, jedno zde v Jindřichově Hradci a další čtyři pracoviště v Dačicích, která musíme udržet," doplnila Drahomíra Blažková s tím, že návštěvníci si v pátek mohli koupit i speciální diář, věnovaný spoluzakladateli organizace Vladimíru Noskovi, který je hlavním autorem a realizátorem Květinového odpoledne.

Programem akce provázel moderátor Michal Arnošt a nechyběla ani živá klávesová hudba v podání Petra Mottla. Loni se díky Květinovému odpoledni podařilo vybrat rekordních téměř 65 000 korun.