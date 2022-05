Ceny paliv v Hradci jsou téměř jednotné, v Třeboni zaplatíte až o tři koruny

Do nové letní sezóny vstoupí jindřichohradecký aquapark se dvěma novinkami. „Modernizovali jsme venkovní suchou zónu pro děti, kde si mohou hrát mimo bazény. Dokončujeme tam dva nové herní prvky, zaměřené na prověření zručnosti. Další novinkou také je, že bistro na terase má nového soukromého nájemce, který ho bude v letních měsících provozovat,“ shrnula vedoucí bazénu.

Stejně jako v ostatních odvětvích, také v aquaparku se letos projeví prudký růst nákladů na provoz. Návštěvníci si tak mírně připlatí. „Vstupné se zvyšovalo zhruba o 10 procent, takže celodenní vstup dospělého vyjde na 100 korun, u dětí je to 60 korun,“ upřesnila Marcela Kůrková. Sportovní zařízení podle ní zároveň vyšlo vstříc požadavkům svých návštěvníků a upravilo systém vstupného. „Nově to máme nastavené tak, že kdo přijde od 10 hodin, zaplatí stanovenou částku, to znamená dospělí 100 korun a děti 60, od 14 hodin vstup zlevňuje na 80 a 50 korun a od 17 hodin na 60 a 40 korun,“ doplnila Marcela Kůrková. Podle předchozího systému si lidé mohli vybrat, kolik času v bazénu stráví. To sebou ale neslo povinnost, mít uschovanou vstupenku do odchodu a následně ji předložit. Často se ale stávalo, že ji někteří návštěvníci ztratili nebo dokonce vyhodili. Jindřichohradecký bazén patří mezi nejnavštěvovanější v kraji. Nabízí několik bazénů, vodní atrakce, tobogan, travnatou oddechovou plochu a hřiště pro volejbal. V horkých letních dnech se v areálu vystřídají za den až dvě tisícovky lidí.

KVÍZ: Místopis Jindřichova Hradce. Vyzkoušejte si, jak dobře znáte zákoutí města