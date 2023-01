Před sebou měl ale velkou výzvu. Veškeré vybavení a inventář byl totiž odvezen a nový provozovatel tak musel během krátké doby vybudovat celý podnik od nuly. "Neměli jsme tady vůbec nic, žádný nábytek a ani jednu poličku. Musel jsem pořídit nový kávovar a pražičku, která sice vypadá stejně jako ta původní, ale je to o deset let mladší generace a nabízí tak lepší technologie i pražení," řekl Milan Kasper a dodal, že od prázdného prostoru do vybavení a zahájení provozu kavárny uplynulo pouhých pětatřicet dní. "Byl jsem v kavárně od rána do večera, nevěděl jsem, co to jsou Vánoce ani Silvestr. Stihli jsme dokonce pro děvčata i velké baristické školení," poznamenal Milan Kasper. Kavárna dostala nově jméno Koloniálka a funguje pod Cyklopenzionem Kasper, který už více než dvacet let nabízí ubytování na náměstí Míru.

Dřívější interiér podniku připomínal dobu, kdy lodě a železnice dovážely kávu ze vzdálených kolonií. Teď se prostory kavárny výrazně proměnily a působí vzdušněji. "V jedné kavárně v Karlových Varech na pěší zóně na kolonádě měnili interiér. Odkoupil jsem si od nich asi rok staré židle i stoly, které mají litinové nohy ještě z dob první republiky. Jsou přes sto let staré a mohly by vyprávět, protože pamatují ještě Tomáše Garrigue Masaryka," zavtipkoval hradecký podnikatel. Do kavárny pořídil ještě kachlová kamna, ve kterých plápolá živý oheň.

Také sortiment kavárny se oproti původnímu podniku mírně rozšířil. Kromě pražené kávy teď nabízí i alkoholické nápoje, především likéry a vína. "Nabízíme šest druhů rozlévaných přívlastkových vín, která uchováváme tak, aby nezvětrala. V cyklopenzionu máme totiž velké gotické sklepy, kde jsou pravidelné degustace a ve vinotéce tam leží asi 1700 lahví. Zastupujeme deset českých vinařství," nalákal milovníky vína Milan Kasper a dodal že k vínu samozřejmě patří i sýry. V kavárně proto zakoupíte například francouzský alpský sýr Comté, švýcarský ementál nebo holandskou goudu.

Zákazníci v kavárně Koloniálka potkají stejný kolektiv, na který byli po celá léta provozu původního Koloiálu zvyklí. "Celý tým starého Koloniálu má radost, že se znovu otevřelo a mohli jsme se sejít ve stejné sestavě. Máme mnoho stálých zákazníků, kteří k nám chodí a proto jsme moc rádi, že se tu pro ně vytvořilo nové a příjemné prostředí," chválila si zaměstnankyně kavárny Adéla Trnovec.

Zpráva o znovuotevření podniku se rychle rozkřikla i mezi samotnými zákazníky, kteří si sem znovu našli cestu. "Chodili jsme s manželkou v podstatě jen sem a bylo nám líto, že kavárna zavírá. V novém prostředí už jsme podruhé a moc se nám tu líbí. Máme rádi tento styl kavárny, bez hlasité hudby i televize. Je to pro nás symbol klidu a pohody, což jsme tady vždycky měli," neskrýval radost Petr Bartušek ze Studené, který kavárnu vyhledává nejen kvůli kávě, ale i odlehčeným zákuskům domácí výroby.

Původní podnik naposledy přivítal zákazníky 13. listopadu loňského roku. Kavárna s pražírnou totiž fungovaly pod hlavičkou Jindřichohradeckých místních drah, které jsou v insolvenci. Přestože kavárenský podnik vydělával, insolvenční správkyně JHMD rozhodla o jeho uzavření. "Je to velká škoda a přijde mi to jako pomsta Pražáků Hradečákům. Myslím si, že paní správkyně nepochopila smysl té kavárny, která generovala zisk. Děvčata už sice nemohla nakupovat dorty ani zákusky, přesto byl podnik poslední den plný. Chodili tam hlavně místní i studenti. Kavárna měla svojí příjemnou atmosféru i šikovný personál, který tomu hodně věnoval," posteskl si krátce po uzavření kavárny předseda představenstva společnosti JHMD Boris Čajánek, který prý sám vyvíjel maximální úsilí, aby zavedená kavárna nezanikla.