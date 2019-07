Probíhající rekonstrukce zadních stěn budovy městského úřadu v Klášterské ulici podle hradeckého starosty Stanislava Mrvky ukázala, že by bylo možné využít půdní výklenek pro přístavbu nových prostor pro úředníky.

„Další prostory potřebujeme proto, že se zvyšují požadavky na městské úřady. Už se nemůžeme vejít. V budově v parku nejsou místa a my tam stejně nemůžeme umístit samosprávní činnosti, protože bychom museli platit velké nájmy,“ vysvětlil.

Přístavba na půdě v Klášterské se podle něj jeví jako nejefektivnější řešení. Cena by se měla pohybovat kolem jednoho milionu korun.

Radnice už má připravený projekt na výstavbu. Protože ale s touto investicí nepočítá letošní rozpočet, musí investici posvětit zastupitelstvo.

"Teoretické stěhování úřadu do kolejí vysoké školy je proces v horizontu pěti let, do té doby úřad prostě potřebuje fungovat," dodal starosta.