Vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií a dalších nákladů letos návštěvníci venkovního aquaparku musí počítat s vyšší cenou vstupného. „Vstupné se zvyšovalo zhruba o 10 procent, takže celodenní vstup dospělého vyjde na 100 korun, u dětí je to 60 korun,“ upřesnila Marcela Kůrková. Sportovní zařízení podle ní zároveň vyšlo vstříc požadavkům svých návštěvníků a upravilo systém vstupného.

„Nově to máme nastavené tak, že kdo přijde od 10 hodin, zaplatí stanovenou částku, to znamená dospělí 100 korun a děti 60, od 14 hodin vstup zlevňuje na 80 a 50 korun a od 17 hodin na 60 a 40 korun,“ doplnila Marcela Kůrková. Podle předchozího systému si lidé mohli vybrat, kolik času v bazénu stráví. To sebou ale neslo povinnost, mít uschovanou vstupenku do odchodu a následně ji předložit. Často se ale stávalo, že ji někteří návštěvníci ztratili nebo dokonce vyhodili.

Jindřichohradecký bazén patří mezi nejnavštěvovanější v kraji. Nabízí několik bazénů, vodní atrakce, tobogan, travnatou oddechovou plochu a hřiště pro volejbal. V horkých letních dnech se v areálu vystřídají za den až dvě tisícovky lidí. Aktuální informace k otevírací době, která se řídí vývojem počasí, najdete na stránkách www.bazen.jh.cz