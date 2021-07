Venkovní plavecký areál v Jindřichově Hradci navštěvují v teplých letních dnech davy lidí. Třeba ve státní svátek, 6. července si užívalo vodních radovánek za celý den 1500 lidí. I když se toto číslo zdá vysoké, tak podle vedoucí provozu plaveckého areálu v Jindřichově Hradci Marcely Kůrkové je návštěvnost kvůli covidu a platným opatřením nižší od začátku sezóny o třicet až čtyřicet procent.

Venkovní bazén v Jindřichově Hradci navštívilo 6. července přes tisíc zájemců. | Foto: Archiv Plaveckého bazénu J. Hradec

„Lidé nás zahlcují telefonickými dotazy, chtějí vědět, co je potřeba pro vstup do areálu. Mohou si přinést samotest, nebo test z oficiálního místa, nebo se prokázat očkováním. Řídíme se aktuálními pokyny státu,“ uvedla Marcela Kůrková. Vstup do venkovního plaveckého areálu je průchozí z vnitřních prostor, ale i z venku. „Areál zpřístupňujeme stále přes vnitřní bazény. Venkovní pokladnu ale otevíráme jen v případě, že je charakteristicky letní počasí,“ upřesnila vedoucí.