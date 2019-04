Již v roce 2016 jsme měli problém obsadit všechny důležité účinkující. Pomohli nám ochotně baráčníci ze spřátelených obcí. Stejně tak tomu bylo v roce 2017 i 2018. A jak to vypadalo letos? Chyběl nám dráb, písař, soudce, dva přísedící soudci, jedna smrtka, pomocník kata, osoba s májkou a šlechta. Co s tím?

Nadšeně jsme uvítali mezi sebou baráčníky z Třeboně, z Lomnice nad Lužnicí, Kardašovy Řečice a ze Soběslavi. Hezké a zajímavé na tom je to, že se zde sešli baráčníci nejen z šesti obcí, ale i ze dvou žup a to naší VI. a ještě z VIII. Takových společných akcí dnes již mnoho mezi baráčníky není. S jejich pomocí se podařilo všechny kostýmy využít a švandymistrová tetička Šprinclová byla konečně spokojena. Jak a koho se mi podařilo obsadit, jste se dočetli v článku švandymistrové tetičky Kaliankové z Lomnice nad Lužnicí.

Smrtku jsme si připravili již ve čtvrtek (letos se nám opravdu povedla), ozdobili jsme březové větvičky hlavně pro děti. Dostalo se i na dospělé. Průvodu se zúčastnil jako vždy starosta města Stanislav Mrvka spolu s Petrem Kolářem, který překládal a spolu s nimi vzácný host starosta partnerského města Neckargemündu Frank Volk z Německa.

Před zahájením samotného průvodu náš rychtář soused Šprincl přivítal pana starostu, vzácné hosty, všechny baráčníky a přítomné diváky. Poté se procesí za doprovodu Počátecké dechovky vydalo ulicemi města ke svému prvnímu zastavení na náměstí Míru k sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Zde tetička Modráčková znovu všechny přivítala a seznámila přítomné se starým zvykem vynášení Smrtky. Naše tetičky zazpívaly několik písniček. K tomu je na housle doprovázel učitel hudby Láďa Bartoš. Přivedl si sebou šest dětí ze 2. ZŠ, které s ním hrály a zpívaly.

Po krátkém zastavení se průvod vydal kolem muzea a řeky Nežárky až na místo soudu k Naxerově lávce. Žalobce soused Komínek uvedl všechny důvody, a nebylo jich málo, za které má být smrtka odsouzena. Rychtář potvrdil jeho slova a ve všem mu dal za pravdu. Po dlouhé obhajobě soudce vyřkl ortel: „ To už je nám jedno, ať přejde všechen rmut, za ty strašné činy, ať ji stihne smrt. Konec její slávy, nic věčného není. Nechť ji stihne trest – utopení!“ A již nic nebránilo tomu, aby kat soused Machart převzal Smrtku a vydal se i se svým pomocníkem vykonat vynesený ortel. Smrtky se šly se Smrtkou naposledy rozloučit. Na vše dohlížel dráb s ponocným. Kat Smrtku zapálil a za potlesku přihlížejících diváků ji hodil do řeky Nežárky. Pomalu opouštěla po vodě naše město. Nic by již nemělo bránit tomu, aby konečně přišlo tolik očekávané teplé počasí. Zatím tomu nic nenasvědčuje.

Počátecká dechovka začala hrát nyní ne pohřební, ale veselé písničky a všichni se vydali veselým krokem k naší rychtě. Zde bylo krásně vytopeno, tetičky připravily malé občerstvení, k tomu něco pro zahřátí muzikantů i účastníků průvodu.

Pan starosta Frank Volk přijal naše pozvání na návštěvu rychty. Šafářka tetička Adamcová mu ukázala náš špýchar, kde si pan starosta prohlédl vzácné sbírky, blatské kroje a kostýmy, které používáme při masopustu i při vynášení Smrtky. S velkým zájmem si vše prohlížel, fotil a zajímal se o vše, co jsme mu ukázali. Jsme rádi, že v našem krásném městě uviděl to, jak udržujeme staré tradice.

Domů se nikomu nechtělo. Poseděli jsme, popovídali si mezi sebou. Soused Klíma si dojel pro kytaru a zpívalo se až do večera. Letošní smrtka se opravdu vydařila a splnila očekávané. Ba i předčila.

Dovolte mi na závěr citovat syndičku VIII. župy tetičku Weberovou, která již v roce 2016 napsala: „A víte, co je na tom nejhezčí? Že umíme pospolu nejen vzít za práci, ale i srdečně se pobavit. Že jsme se v dnešní uspěchané době ještě nezapomněli smát, a že víme a dobře si uvědomujeme, že právě i v těchto „malých“ radostech je síla baráčnictví. Tak jen houšť!“

Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy