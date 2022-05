Akce začala úderem deváté hodiny ranní hromadným startem. Školáci poměřili síly v devíti disciplínách, které měly prověřit jejich fyzickou zdatnost, psychickou odolnost a schopnost pracovat v týmu. „Jde o disciplíny fyzického charakteru se zaměřením na vojenské provedení, například člunkový běh, hod granátem, silová připravenost, překonávání lanových překážek, střelba ze vzduchovky, první pomoc nebo další vědomostní disciplíny zaměřené na historii naší země i oblasti armády,“ popsal Aleš Sasín, důstojník skupiny bojové přípravy z vojenského útvaru v Jindřichově Hradci.

Kutil z Jindřiše vyrábí pojízdné modely náklaďáků Tatra, s jedním objel i Svět

Motivace dětí byla různá, ať už to bylo ulití z výuky nebo radost ze sportu. Školáci dávali do výkonů maximum. "Přijeli jsme soutěžit z 5. základní školy v Jindřichově Hradci. Účastníme se pravidelně. Máme tu deváťáky a v disciplíně sedy lehy a kliky naše holky převálcovaly kluky. Je to pro žáky určitě zajímavé v tom, že to není jen obyčejný sport," poznamenala asistentka Kateřina Bartušková.

Vítězné družstvo, které získalo nejvíc bodů, postupuje do celokrajského kola, které proběhne v Českých Budějovicích.