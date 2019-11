Jedním z bodů středeční schůze hradeckých zastupitelů bylo rozhodování o tom, zda financovat projekt výstavby nové tělocvičny za 2. základní školou.

Budova 2. základní školy v Jindřichově Hradci v Janderově ulici. | Foto: Deník Adam Hudec

Přes půl hodiny debatovali zastupitelé o projektu nové haly. Radní Bohumil Komínek (ČSSD) vysvětlil: „Není to jenom nahodilá investice. Tělocvična by sloužila i středním školám v okolí. V době, kdy se bude předělávat Tyršův stadion, by navíc sloužila místo tělocvičny Slovanu.“