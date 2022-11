Čerstvě zvolený starosta Michal Kozár je vystudovaný právník. Posledních dva a půl roku šéfoval nemocnici v Pelhřimově. Bydlí ale v Jindřichově Hradci a podílel se také na činnosti výboru pro rozvoj města. Jeho problémy tak dobře zná. "Je otázkou, co nám dovolí ekonomická situace. Za důležitý považuji rozvoj individuálního i hromadného bydlení, rovněž rozvoj pracovních příležitostí a nadále je potřeba udržovat infrastrukturu města, aby byla funkční," přiblížil své další plány devětatřicetiletý Michal Kozár. Podle svých slov je rád, že už jsou veškerá vyjednávání u konce a může se pustit do práce pro město.

Během zastupitelstva čelil nový starosta i všetečnému dotazu na představení své osoby přítomným občanům, což ho mírně zaskočilo. Lidé se tak dozvěděli, že nový starosta je rozvedený, má syna a v současné době žije s přítelkyní na sídlišti.

Odcházející starosta Jan Mlčák novému vedení Jindřichova Hradec popřál hodně štěstí. "Splnili jsme, co jsme si předsevzali, to znamená návrat do města, který byl provázen zvýšenou péčí o něj, zejména opravami komunikací, vytvářením pracovních příležitostí a také podmínek pro to, aby tu bylo bydlení," zhodnotil více než dva roky v čele radnice bývalý starosta, kterého čeká návrat do oblasti zdravotnictví.

"Hned zítra nastupuji do nemocnice v Pelhřimově, protože dneškem mi skončil mandát starosty, ale zároveň se mi obnovil mandát ředitele tohoto zdravotnického zařízení, takže jsme se s nově zvoleným starostou v podstatě jen prohodili," poznamenal Jan Mlčák, který bude zastávat už jen pozici zastupitele.