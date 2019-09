Radní města za přítomnosti předsedy sportovní komise Jaromíra Kopřivy projednali návrh sportovní komise na dělení dvou milionů pro sportovní činnost mládeže od 5 do 19 let. Následně jej předložili zastupitelstvu.

„Protože došlo k určitým korekcím, ráda bych řekla, že hlavním cílem úprav návrhu bylo to, aby žádná dotace nepřevýšila sto procent požadavku klubu,“ uvedla místostarostka Magda Blížilová.

„Systém dotací je možná zbytečně složitý a že bychom ho příští rok mohli zjednodušit, aby kluby měly jistotu peněz, ať už je na radnici kdokoliv,“ komentoval Jaromír Kopřiva. Doplnil, že nejvyšší částky připadly organizacím, které byly v prvním kole dotací znevýhodněny.

Protinávrh zastupitele Ondřeje Pumpra na přepracování rozdělení peněz hlasováním neprošel, 18 z 25 zastupitelů nakonec schválilo původní návrh radních.

Přehled dotací schválených zastupitelstvem:

(2. výzva dotačního programu, opatření č. 2 – Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (do kat. junior) ve sportovních organizacích)

- Otevřená OKNA z. ú – SK kapři

10 000 Kč

- Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec z. s.

0 Kč

- Vajgarská saň z. s.

15 000 Kč

- Golf Club Nová Bystřice z. s. (st. tenis)

25 000 Kč

- Klub halového veslování Vajgar, z. s.

15 000 Kč

- Cyklistický klub J. Hradec z.s.

10 000 Kč

- HC Vajgar J. Hradec z.s.

290 000 Kč

- Spolek ledního hokeje J. Hradec

550 000 Kč

- Házená J. Hradec z.s.

20 000 Kč

- TJ HBC Olymp J. Hradec z.s.

50 000 Kč

- TJ SLOVAN J. Hradec z.s.

430 000 Kč

- VK Vajgar z.s.

50 000 Kč

- TCV J. Hradec z.s.

30 000 Kč

- SKOK J. Hradec z.s.

20 000 Kč

- FK J. Hradec 1910

50 000 Kč

- Plavecký klub J. Hradec z.s.

200 000 Kč

- BK J. Hradec z.s.

95 000 Kč

- Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo z.s.

5 000 Kč

- Tenis klub J. Hradec z.s.

65 000 Kč

- AE MTK J. Hradec z.s.

70 000 Kč