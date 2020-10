Ve středu 21. října se uskuteční 22. jednání zastupitelstva města Jindřichův Hradec. Tentokrát se ale zastupitelé nesejdou jako tradičně v sále kulturního domu Střelnice, ale jednání bude probíhat online. Vedení města takto rozhodlo vzhledem k aktuální epidemické situaci.

Informace potvrdila mluvčí města Eliška Čermáková. "Zastupitelé už tímto způsobem zasedali jednou v březnu. Jednání bude živě streamováno na YouTube kanál města Jindřichův Hradec. Veřejnosti bude umožněno vyjádřit se k jednotlivým bodům prostřednictvím stanoviště v kulturním domě Střelnici, kde mohou zájemci průběh jednání také přímo sledovat," popsala, jak se bude moci zapojit veřejnost.

Na jednání se přihlásí podle jejích slov všichni zastupitelé ze svých počítačů prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. "Kdykoli během zasedání se zastupitelé mohou do debaty přihlásit stejně jako při běžném jednání. Veřejnost může průběh zastupitelstva sledovat živě na YouTube kanále města Jindřichův Hradec. Pokud by měl někdo zájem vystoupit k některému z bodů jednání, může přijít do kulturního domu Střelnice, kde bude připraveno online stanoviště, tedy počítač, jehož prostřednictvím bude možné v určenou dobu na jednání promluvit," přiblížila mluvčí.

Vystoupit na zastupitelstvu může ten, kdo splní zákonné podmínky. Průběh jednání může veřejnost na Střelnici také sledovat a v případě zájmu se k vystoupení přihlásit. Jednání začíná ve středu 21. října od16:00 hodin.