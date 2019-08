Ve středu v podvečer zastupitelé schválili zřizovací listinu nové příspěvkové organizace města. Ponese název Vzdělávací a kulturní centrum a spojí v sobě tři stávající společnosti – Dům gobelínů, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií a Hvězdárnu profesora Františka Nušla, jejíž kompletní přestavba za zhruba 40 milionů korun bude dokončená na podzim.

Do čela nové společnosti se postaví Jitka Čechová, nyní vedoucí odboru školství na městském úřadu. „Paní doktorka se přihlásila do výběrového řízení a komise ji vybrala téměř plným počtem hlasů. Osobně věřím, že to byla ta správná volba,“ komentoval starosta Stanislav Mrvka s tím, že vedoucí na nové místo nastoupí od 1. října.

O místo ředitele nové společnosti mělo zájem deset kandidátů. Nový vedoucí odboru školství se bude hledat konkurzem.

Během jednání zastupitelů vystoupil jako host Ladislav Mátl, který společně s dalšími zaslal zastupitelům návrh na spojení i dalších subjektů – Kulturního domu Střelnice, Výstavního domu Stará radnice, informačního střediska a městské knihovny. „V Jindřichově Hradci nemá kultura vůbec žádné zakotvení – ani v úrovni odboru, ani v úrovni oddělení, ani v obsahové náplni kteréhokoliv odboru. V jiných obcích existuje odbor kultury či odbor kultury a cestovního ruchu,“ řekl mimo jiné.

Strana Patrioti nato ústy svého zastupitele Otakara Kinšta podala protinávrh hovořící o sloučení všech sedmi zmiňovaných kulturních a vzdělávacích společností. Ten ale hlasováním neprošel. Slučování tří institucí kritizoval například i Tomeš Vytiska (KSČM). „Dozvěděli jsme se, že základní smysl nové organizace spatřují navrhovatelé v tom, že se ušetří. Nyní nám tady takový údaj chybí. Je tu celá řada neznámých,“ řekl. Celé jednání zastupitelstva je ke zhlédnutí na youtube kanálu nazvaném Město Jindřichův Hradec.

Jak budou organizace nově fungovat, skutečně není zatím jasně určeno. Zatím jedinou změnou je fakt, že Rita Škodová, ředitelka Domu gobelínů, svou pozici na vlastní žádost opouští. Správní rada v Domě gobelínů opakovaně řešila nesrovnalosti v hospodaření.