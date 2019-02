Hradiště i Čihadlo zvou děti i dospělé na lyžování

Nová Bystřice, Horní Radouň – Sjezdovka na Hradišti u Nové Bystřice bude mít v době jarních prázdnin, tedy od pátka až do neděle, vlek v provozu od 9 do 16 hodin a poté na večerní lyžování od 17 do 20 hodin.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Pro zájemce jsou k dispozici rovněž instruktoři lyžařské školy Z kopce dolů. „Sněhu máme dostatek, pojedou oba vleky,“ podotkl správce areálu Michal Hána. Další informace jsou k dispozici na webu skibystrice.cz.



Od úterý do pátku můžete nazout lyže a užít si na sněhu rovněž na sjezdovce Čihadlo v Horní Radouni. V úterý a čtvrtek se bude lyžovat od 11 do 16 hodin, ve středu a pátek od 11 do 20 hodin. Aktuální informace o stavu sjezdovky naleznete na webu skicihadlo.cz, případně na facebooku Ski Klub Čihadlo Horní Radouň.

Autor: Redakce