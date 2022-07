„Obě strany mají posudky, které se samozřejmě rozcházejí. To, že stezka má nedostatky jsme schopni doložit na místě prostou vodováhou, která ukáže rozdíly až 12 milimetrů. Norma přitom připouští maximálně 8 milimetrů. Problém se navíc cyklicky opakuje,“ popsal starosta Třeboně Jan Váňa. Stavební společnost Strabag se podle slov své mluvčí Edity Novotné k problému vyjádří až po středečním jednání s městem.

Přestože zhotovitelská firma stezku zatím uzavřela a umístila na ní několik zábran, lidé je v uplynulých dnech odstranili a cestu po hrázi začali využívat. „Je to na jejich zodpovědnost, ale my jako město stezku v tomto stavu nemůžeme převzít. Pro pěší je cesta v pořádku, ale když po ní jedete na kole, cítíte hrboly. Pokud se díváte z druhé strany vozovky, vypadá to, jako by cyklista jel na koni,“ zavtipkoval starosta Třeboně s tím, že si jízdu po novém povrchu sám vyzkoušel.

Zakázku na stavbu smíšené stezky po hrázi Světa město vysoutěžilo za šest milionů korun včetně DPH. Vybraná stavební firma musela chodník rozšířit tak, aby splňoval parametry pro stezku umožňující provoz pěších i cyklistů. Současně bylo vyměněno veřejné osvětlení v travnatém pásu mezi stezkou a silnicí.