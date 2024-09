přípravář/přípravářka masa KONTAKT: TELEFONICKY, E-MAILEM, OSOBNĚ (Tyršova 861, 378 06 Suchdol nad Lužnicí) Tradiční české řeznictví NOVÁK MASO - UZENINY s.r.o. přijme kolegu/gyni na pozici Přípravář/ka masa. Aktuálně sháníme posily do prodejny v Suchdole nad Lužnicí. (prodejna se nachází v objektu Penny Marketu) Náplň práce - Zpracování bouraného maso, kterým se doplní pult - Práce s mletým masem a výroba polotovarů - vše podle našich receptur - Příprava polotovarů do teplého pultu (ochucení a zamíchání mletého masa na karbanátky, sekanou.., nakládání vepřového masa na výpečky, kořenění kuřat atp.) - Porcování kuřat - zaučíme - Úklid a sanitace pracoviště - Prodej a obsluha zákazníků na prodejně Výhodou, ne podmínkou: - Pozice je vhodná pro vyučené kuchaře/ky nebo kohokoliv s praxí v gastronomii - Hledáme zručného a pečlivého kolegu/gyni zapáleného do práce s masem a jeho úpravy. Není podmínkou vyučení, ale praxe s opracováním masa - Český jazyk - pokročilý Nabízíme: - Práci ve stabilní české společnosti - ranní směny - Odměnu za práci o víkendech a svátcích - Příspěvek na penzijní připojištění - Příspěvek na stravování ve mzdě - tzv. stravenkový paušál - Výhodný zaměstnanecký nákup masa - Odměnu za odpracované roky - Lázně - Příspěvek na aktivity - program Multisport 24 500 Kč

