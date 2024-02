Na Hvězdárně žije kolem dvou tisíc lidí. Oslovení obyvatelé sídliště mají o největších slabinách lokality jasno. „Určitě nejhorším problémem je tady parkování. I já sama, když sem jedu během dne, kdy by mělo být volněji, mám problém zaparkovat. Občas se mi to nepodaří a musím nosit věci z auta daleko. Určitě by se mi tu líbily i trvalkové záhony, které mají na Vajgaře, ty jsou moc krásné. Když se tak rozhlížím, tak je tu kolem jen jeden, jinak všude tráva,“ zhodnotila současný stav sídliště Hvězdárna Daniela Drsová. Svůj názor Deníku řekla i další z obyvatelek. „Vadí mi rozbité chodníky, když jdu večer, tak bych si polámala nohy, jaké jsou tady místy výmoly a díry. Vadí mi i neupravená zeleň a stromy, s tím by to chtělo určitě taky něco udělat,“ připomněla Alena Novotná a nezapomněla zmínit ani problematiku parkování.