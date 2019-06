Jižní Čechy – Na Letné v Praze se v neděli 23. června sejdou davy. Organizátoři odhadují účast až 350 tisíc lidí. Protestovat za demisi premiéra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové či proti společnosti Agrofert pojedou i Jihočeši.

Demonstrace proti Marii Benešové a Andreji Babišovi 21.května 2019 na Václavském náměstí. | Foto: Deník / Dimír Šťastný

Mezi nimi třeba senátor Ladislav Faktor, který chce vyjádřit svůj postoj normálního občana. „Toho, který si nadevše váží svobody slova a není mu lhostejné dění na současné politické scéně,“ vysvětluje. Pokud by hledal politický důvod, nebylo by to kvůli podnikatelským aférám premiéra, ale kvůli vládě jako celku. „Celoživotně jsem totiž odpůrcem socialistů a komunistů. Ty ve vládě opravdu nechci,“ dodává. Doufá, že vše proběhne v klidu. Na řečníky je zvědavý, sám mezi nimi nebude. „Věřím, že to bude fajn akce, ale nedělejme z toho státní převrat. Ať chceme, nebo ne, opravdovou platnost budou mít až výsledky vyšetřování a následné volby,“ říká.