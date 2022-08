Lužnice na meteorologické stanici v Ovčíně (místní část Klenovic na Táborsku) večer dosáhla výšky 78 centimetrů a průtoku 14,8 metru krychlových za sekundu, v Bechyni pak stejná řeka dokonce měla 179 centimetrů a průtok 38,6 metru krychlových za sekundu. Černovický potok v Tučapech se vyšplhal na 86,3 centimetru. Nežárka v Hamru ukázala hodnotu 172 centimetrů a průtok 15,3 kubíku vody za sekundu. Vltava v Budějovicích překonala 102 centimetrů a voda zde protékala objemem 38,6 kubíku za sekundu. (Data platná k 19. hodině 23. srpna, zdroj: ČHMÚ)

Hladiny začnou klesat

Jak shrnula hydroložka Kateřina Štěrbová z českobudějovické pobočky ČHMÚ, do úterního rána spadlo na západě dva až deset milimetrů, ve východní části našeho regionu pak 10 až 50 milimetrů. „Hladiny řek pomalu stoupají. Vodnosti jsou většinou podnormální až normální,“ informovala hydroložka.

Předpokládá, že v jihovýchodní části kraje během úterka přibylo ještě 25 milimetrů. „Hladiny řek během úterka stále stoupaly. Překročení 1. SPA jsme čekali večer a v noci v povodí Nežárky. V noci a ve středu budou srážky ubývat a hladiny začnou klesat,“ uvedla Štěrbová.

Část Březnice spláchla voda z lokální bouřky, brala s sebou bahno z polí

Vrátí se hezké počasí

Podle meteoroložky Markéty Augustinové z českobudějovické pobočky ČHMÚ má ve středu ráno být stále zataženo a místy se může vyskytovat slabý déšť. „Ojediněle i mlhy. Během dne však bude srážek ustávat a později částečně ubude i oblačnosti,“ upřesnila s tím, že nejvyšší denní teploty dosáhnou hodnot od 21 až do 24 °C, na horách 17 až 20 °C. Vát bude slabý severní až severovýchodní vítr 1 až 4 m/s.

Do pátku se má postupně vyjasňovat i oteplovat. „Ve čtvrtek bude polojasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, během dne až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. V pátek i v sobotu už má být skoro jasno a polojasno,“ dodala s tím, že denní teploty by se v závěru týdne měly dostat do hodnot 25 až 29 °C.

Bouřky a lokální lijáky zasáhly jih Čech už během uplynulého víkendu. Profesionální hasiči vyjížděli k desítkám událostí s tím spojených, odklízeli spadané stromy a odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Nejhorší byla situace při pátku večer v Milevsku na Písecku a Březnici na Táborsku.

Milevsko po pátečním přívalu vody a bahna čekal náročný úklid