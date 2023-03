Fikce, nebo skutečnost? Holá skutečnost. Takové příběhy jsou v době rozmachu cykloturistiky na denním pořádku a jedním z bodů mnoha diskusí.

Podle policistů by helma na kole neměla chybět. „Zákon nařizuje povinnost mít přilbu na kole do 18 let věku. Pak už je to na dobrovolnosti a uvážení cyklisty,“ říká tisková mluvčí PČR Strakonice Jaromíra Nováková. Zároveň ale dodává, že následky nehod cyklistů bez přileb bývají dost časté. „Zranění bývají velmi vážná,“ varuje.

Co říká zákon

Podle platných zákonů České republiky je od roku 2006 dána povinnost nosit helmu na kolo osobám mladším 18 let.



Dospělí sice povinnost nemají, ale podle statistik policie 9 z 10 smrtelných nehod na kole měli lidé, kteří přilbu na hlavě neměli. Přilba sice pádu nezabrání, ale může zmírnit následky pádu.

Už jen proto, že cyklistická přilba nemusí být zrovna super drahá záležitost. Slušnou a bezpečnou přilbu pořídíte v ceně kolem 1500 korun. Důležité však je si ji vyzkoušet – jak sedí, jak odolává rychlým pohybům a velký význam má i vás pocit, když si ji nasadíte na hlavu. Třeba to, jak je těžká, jaké má nastavovací možnosti nebo zapínání pod bradu.

Roli také hraje, pro jaké ježdění přilbu potřebujete – turistiku, náročnější terén, silnici, MTB a podobně. „Proto není dobré takové vybavení kupovat na internetu. Vzhled není všechno,“ myslí si jeden z prodejců na jihu Čech. Jméno uvést nechce. Pravdou ale podle něj také je, že kvalita přilby se odvíjí od její ceny.

Starší generace

Strakonická zdravotnická záchranná služba se s úrazy cyklistů setkává velmi často. Vedoucí lékařka Zuzana Hornychová dobře ví, jaké úrazy bez přilby hrozí. „Pád z kola neudělá nikdo schválně. Tím jsou úrazy horší. Krvácení do mozku nebo silné otřesy mozku nejsou žádnou neobvyklou věcí,“ říká s tím, že výjimkou nejsou ani smrtelné úrazy.

Nejohroženější skupinou jsou podle ní starší cyklisté, kteří kolo používají pouze k přesunu z jednoho bodu do druhého. „Jsou to lidé, kteří si třeba jen jedou nakoupit do blízkého obchodu nebo něco vyřídit. Nepokládají přilbu za důležitou věc a v podstatě ji ani nemají,“ dodává s tím, že levná přilba je vždy lepší než žádná. „Byli jsme u případu, kdy cyklistova přilba byla po pádu hodně prasklá a sám cyklista byl na hlavě hodně zraněný. Troufnu si tvrdit, že mu tehdy přilba zachránila život.“

Vlastní zkušenost

Vladimír Tesař ze Strakonic se cyklistice věnuje celý život. Jak po sportovní, tak pracovní stránce. „Přilba na kolo je velmi podceňovaným doplňkem. Neprávem, protože znám hodně lidí, kterým zachránila život,“ říká prodavač a servisman firmy SPORTBIKE – Pavel Skála ve Strakonicích.

Sám podobnou zkušeností prošel přibližně před 25 lety. A to mu naštěstí nešlo přímo o život. „Podklouzlo mi přední kolo a já padl na zem. O kamen jsem si roztrhl kůži v oblasti spánku, takže bylo víc krve, než bolesti. Ale jedno je jisté, s přilbou by se mi nestalo vůbec nic,“ vzpomíná na událost z doby, kdy ani při závodech nebyly přilby povinností, ale jen doporučením. „Není nutné vyhazovat za přilbu vysoké částky, pokud nejezdíte profesionálně nebo alespoň závodně. Slušnou a bezpečnou přilbu na běžné ježdění pořídíte do 2000 korun. Ale větší peníze znamenají lepší vybavení,“ dodal.

V současných velmi kvalitních přilbách tak například najdete zařízení, které přes mobilní aplikaci pošle zprávu na čísla, která do ní zadáte.

Rozum do hrsti

Suma sumárum - výběru přilby na kolo musíte věnovat náležitou pozornost. Znáte základní pravidla výběru?

1. Správná velikost – helma by vám měla sedět, neměla by nikde tlačit ani být volná. V případě špatného tvaru přilba na hlavě může po stranách tlačit. Každý má jiný tvar hlavy proto je potřeba vybírat pečlivě. Při nasazení a dotažení zadního kolečka by při pohybu hlavou měla přilba zůstat na svém místě a neměla by padat ani nikde tlačit. Přilba by měla končit přibližně v půlce čela. V případě že toto nesplňuje zkuste jiný model nebo jinou značku. Při zapínání pod bradou, by mělo být mezi páskem a bradou na dva prsty místo.



2. Bezpečnost – přilba by měla mít příslušné certifikáty bezpečnosti.



3. Odvětrání – dobře umístěné větrací otvory zajišťují ideální cirkulaci vzduchu.



4. Hmotnost – při dlouhém výletu poznáte rozdíl v hmotnosti přilby nejvíce. Top modely výrobců se mohou dostat na hmotnost těsně pod 200 gramů.



5. Péče – doporučuje se měnit přilbu vždy cca po pěti letech nebo i po malém pádu. Poškození nemusí být ani vidět, ale přilba může ztratit své vlastnosti.



6. Konstrukce – dobrou konstrukcí dochází k snížení hmotnosti a zvýšení pevnosti přilby.



7. Design – v neposlední řadě by se vám přilba měla líbit.