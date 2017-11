I pacienti s plicní ventilací se mohou léčit doma

Jindřichův Hradec - Lidé, kteří se léčí v jindřichohradecké nemocnici a jsou závislí na dlouhodobé umělé plicní ventilaci, mohou být léčeni v domácím prostředí.

Jindřichohradečtí pacienti závislí na dlouhodobé umělé plicní ventilaci mohou být léčeni v domácím prostředí.Foto: archiv Nemocnice Jindřichův Hradec

Jindřichohradecká nemocnice se stala jedním z regionálních center pro domácí umělou plicní ventilaci v rámci pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jak vysvětlila tisková mluvčí Jihočeských nemocnic Iva Nováková, tento projekt zcela mění organizaci péče o pacienty, kteří většinou v důsledku onemocnění dýchacích cest či nervosvalových nemocí nejsou schopni dýchat bez pomoci ventilátoru. Jak Iva Nováková upozornila, péče o tyto pacienty byla dosud řízena centrálně ve spolupráci mezi ministerstvem zdravotnictví a Fakultní nemocnicí Brno.

"Nyní jsou lékaři oddělení následné intenzivní péče jindřichohradecké nemocnice oprávněni indikovat a provádět komplexní péči o tyto pacienty. Je to i do jisté míry ocenění práce jindřichohradeckých anesteziologů, kteří tento typ péče poskytují již od roku 2001 a od té doby úspěšně převedli do domácí péče mnoho pacientů," vyzdvihla.

Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení hradecké nemocnice vidí jako hlavní přínos projektu decentralizaci tohoto typu péče a také větší množství prostředků věnovaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na péči o dlouhodobě ventilované pacienty. "Doufáme, že toto vše se odrazí v maximální spokojenosti našich pacientů,“ přeje si primář.

"První pacientkou, která se dostala v rámci nového projektu domů, je paní Matisová z Benešova," zmínila Iva Nováková. Pacientka sama říká: „Když jsem se dozvěděla, že budu muset být zbytek života na ventilátoru, bála jsem se, že už se domů nepodívám. Díky kontaktům lékařů ze Sedlčan jsem se dostala do nemocnice v Jindřichově Hradci na oddělení následné intenzivní péče, kde mi pod vedením primáře Víta Lorence zařídili domácí plicní ventilaci a naučili mou rodinu, jak se vším zacházet. Dostala jsem se tak po pěti měsících pobytu v nemocnici domů. Můžu říci, že jsem měla strach, že budou nějaké problémy, ale zatím je vše v naprostém pořádku. Já jsem teď šťastná, že jsem doma u své rodiny, a chtěla bych moc poděkovat těm, kteří se o mě starají.“

Projekt nemocnice v Jindřichově Hradci má tak nadregionální rozsah a oddělení následné intenzivní péče je schopno postarat se nejen o pacienty z jižních Čech, ale ve spolupráci se smluvními agenturami i o pacienty na dlouhodobé umělé plicní ventilaci v přilehlých oblastech Vysočiny a Středočeského kraje.