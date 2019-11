Iglú s ledovým barem už se chystá, postaví je v neděli

Opřít se o ledový bar, to je zážitek, který se nenabízí každý den. V neděli si to budete moct vyzkoušet, od 14 do 20 hodin, v Černé v Pošumaví na předvánočním Jarmarku „trochu jinak“. Ale také se tam pořádně zahřejete, bude tam peklo i s kotlem a postavy z pohádky S čerty nejsou žerty.

Ledový bar. | Foto: Deník / VLP Externista