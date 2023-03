Legendární Igráček získal loni ocenění Nejdůvěryhodnější značka roku 2022. Nyní se stal hlavním hrdinou Milevského muzea. To výstavu přichystalo s firmou EFKO-karton, Inspirací Zlín a Technickým muzeem v Brně. Fanoušci Igráčka najdou ve výstavním sále muzea také dvě unikátní neprodejné figurky vytvořené historikem a modelářem Miroslavem Svobodou speciálně pro výstavu v Milevsku. První postavičce nasadil masopustní masku Bakuse, řeckého boha vína a veselí. Druhou figurku oblékl do oděvu člena řádu premonstrátů, kteří jsou neodmyslitelně spjati s historií místní lokality.

V minulosti se tu podle ředitele muzea Vladimíra Šindeláře uskutečnily výstavy o historii stavebnice Merkur, historických panenek, či starých hraček „Naše první letošní výstava je zaměřená nejen na děti menší a větší, je to výstava o historii populární postavy Igráčka,“ konstatoval.

Prozradil také, že jeho generaci hračka minula, ale jeho syn si ji oblíbil a považoval ji za svého kamaráda ve všech podobách. „Výstava je strukturovaná tak, aby bavila každou generaci, dokonce jsme pro malé návštěvníky připravili soutěž,“ vysvětlila kurátorka Věra Stojar ze spolku Inspirace Zlín.

Představoval dětem povolání

První postavička Igráčka byla navržena v roce 1976 a konkrétně šlo o profesi zedníka, kterou vyrábělo tehdejší družstvo IGRA, po kterém má panáček i své jméno. Jako první vznikla profese zedníka. Právě ji, ale i mnoho dalších původních Igráčků bez nosu mohou návštěvníci na výstavě obdivovat.

„Autory postaviček byli návrháři družstva IGRY Jiří Kalina a Marie Pavličková-Krejchová. Rodiče dnešních dětí si jistě budou pamatovat policistu, kominíka, závodníka, hasiče, doktora nebo zdravotní sestřičku.

Během 70. a 80. let vzniklo asi 50 různých variací dle povolání. „Mělo jít o popularizaci jednotlivých profesí tak, aby je děti dobře rozpoznaly. Vývoj ale nešel tak rychle jako u Playmobil v Německu,“ naznačila.

Igráček měl i smutné období, kdy ho trh doslova válcoval spoustou nových hraček ze západu. „V devadesátých letech Igráčkovi přibyl nos, pokud máte ještě starší verzi bez něj, je to vzácnost a patří už do vitríny,“ uvedla Věra Stojar.

Dalším výrobcem se stala firma EFKO-karton, její majitel Miroslav Kotík zakoupil původní formy postaviček a obnovil výrobu, pouze jim přibyl nos. Nejnovější verze Igráčka je spojená s podcastovými pohádkami, které vypráví český herec Martin Stráský. „Jsem rád, že se vývojovému oddělení podařilo přiblížit Igráčka dnešním dětem a dát mu moderní podobu. Martinem Stránským načtené pohádky Martina Klusoně obsahují jak vtip, tak i ponaučení. Rozvíjí fantazii, paměť a slovní zásobu,“ upřesnil Miroslav Kotík.

Dva neprodejné kusy

Speciálně pro Milevsko vznikla postava typické masky Bakuse (boha vína a radovánek) pro masopustní průvod a také člen řádu premonstrátů spjatý s místním klášterem. Obě vytvořil historik, modelář a ředitel archivu v Mikulově Miroslav Svoboda.

Výstava v Milevském muzeu trvá od 5. března do 8. května letošního roku. Zájemci ji mohou navštívit denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Fenomén Igráček je největší sbírkou původních, ale i současných Igráčků. Každým rokem se rozšiřuje o aktuální novinky. Součástí expozice je také dětská herna a soutěž o ceny. Vybrané Igráčky lze zakoupit na pokladně muzea.