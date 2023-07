Před pár dny žena podle policejní mluvčí Věry Mžikové zveřejnila inzerát, na který zareagoval údajný zájemce. "S prodejkyní si domluvil zaslání zboží přes kurýrní službu, na jejíž internetové stránky ženě zaslal podvržený internetový odkaz, který budil dojem, že se jedná o skutečné stránky přepravní služby. Zde poškozená zadala veškeré údaje ke své platební kartě a číslo telefonu. Poté byla přesměrována na stránky svého internetového bankovnictví, do kterého se přihlásila. Zde potvrdila nezjištěné oznámení a ze stránek byla odhlášena. Tímto umožnila neznámému pachateli manipulaci s jejími financemi a přišla tak o téměř 150 tisíc korun," popsala jeden z podvodných triků Věra Mžiková.

Policie na Jindřichohradecku hledá desítky lidí. Neviděli jste někoho z nich?

Na jihu Čech to rozhodně není první případ. Navlas stejnou legendu měl internetový podvod na Jindřichohradecku z konce května. Poškozená inzerovala na internetovém portálu Marketplace k prodeji stolní počítač za 7500 korun. Na inzerát zareagoval podvodník. Při vzájemné komunikaci nabídl zajištění veškerého komfortu spojeného s přepravou prodávaného zboží prostřednictvím přepravní společnosti. Poté ženě zaslal odkaz, ve kterém vyplnila veškeré údaje ke své osobě a k platební kartě. Po vyplnění těchto údajů bylo od ženy vyžádáno potvrzení SMART klíče za příchozí platbu za prodávané zboží, které žena potvrdila. Zaslané odkazy byly však podvržené a žena touto neopatrností neznámému pachateli umožnila manipulaci s jejími financemi, čímž přišla o více než 290 tisíc korun.

Policisté znovu upozorňují na rizika při obchodování přes internet. Vždy se do svého internetového bankovnictví přihlašujte tak, jak jste zvyklí. Nepřihlašujte se přes odkaz, který vám zašle neznámá osoba. Neposkytujte nikomu údaje o své platební kartě. Preferujte osobní převzetí zboží.

"Nevyplňujte údaje ke své platební kartě," zní rada policie. O tom, že tento apel nejsou jen prázdná slova, svědčí i případy, které řeší kriminlaisté na Jindřichohradecku od dubna. I tentokrát se jednalo o dva podvody na portálu Marketplace. Jeden z poškozených inzeroval na internetovém portále Marketplace k prodeji boční plasty na motocykl za 3500 korun a druhý točící se židli.

Na první inzerát podle policejní mluvčí zareagoval podvodník, který z poškozeného vylákal přes podvržený odkaz přepravní společnosti přihlašovací údaje do internetového bankovnictví a následně z jeho účtu provedl několik transakcí. Poškozený přišel o 39 tisíc korun. Ve druhém případě si podvodník vysál z účtu přes 30 tisíc.

Kdy je dobré být ve střehu



Podezřelá e-mailová adresa a webové odkazy - Pokud e-mailová adresa nebo odkazy (třeba u banky) nejsou stejné jako oficiální doména, něco je špatně.



Gramatické chyby à la Google Translator



Neuvěřitelně výhodné nabídky a zázraky na počkání – Zdědíte jen tak miliony dolarů a podobně



Od výhry vás dělí už jen drobný poplateček – Co je nějakých pár stovek přes Western Union, když jsem vyhrál nový iPhone, řeknete si. A v tom je ten trik. Právě těch pár stovek je to, co podvodníky zajímá. (nov)



Loudění kontaktních údajů e-mailem – Banky, e-shopy ani jiné online služby po vás nikdy nebudou chtít posílat soukromé údaje e-mailem.



Podivné e-mailové přílohy – Přílohy s příponami jako .exe, .scr, nebo .zip neotvírat! Důvěryhodné firmy a instituce soubory neposílají e-mailem, ale odkazují na své stránky.