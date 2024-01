Rekonstrukce zámeckého pivovaru

V roce 2024 by měla začít dlouho odkládaná a diskutovaná rekonstrukce bývalého zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci. Objekt z 19 století, kde byl sládkem otec Bedřicha Smetany, v roce 2011 vyhořel. O několik let později prostory od původního majitele odkoupilo město a provedlo nejnutnější zabezpečovací práce. Obnovu chátrajícího objektu řešila už předchozí vedení města, k samotné rekonstrukci ale nikdy nedošlo. „Na některých místech už se to rozpadá, střechou tam zatéká voda. Nedá se říci, že by objekt byl v zakonzervovaném stavu, může ještě třeba patnáct let vydržet, ale také to klidně může za dva roky spadnout. Byl bych velmi nerad, aby k tomu došlo a byla by to určitě špatná vizitka pro nás všechny,“ posteskl si starosta města Michal Kozár. Pokud věci půjdou podle harmonogramu, město chce předat staveniště zhotoviteli během letošního jara a hotovo by mohlo být už na konci roku 2025. Odhadované náklady na rekonstrukci zámeckého pivovaru jsou pode vedení města přibližně 400 milionů korun. Více než polovinu této částky pokryje dotace. Co se týká budoucího využití objektu, na stole je komerční návrh v podobě obnovy pivovarnické činnosti a nekomerční, který předpokládá vznik multikulturního sálu.

Město má v plánu v roce zahájit práce na objektu zámeckého pivovaru, který je v havarijním stavu.Zdroj: Deník/Jana Urbanová