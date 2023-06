/VIDEO/ Sezóna samosběrů jahod se pomalu rozbíhá. Zatímco někde už mezi jahodové řádky pustili první sběrače, na jahodové plantáži v Dolní Pěně nedaleko Jindřichova Hradce ještě probíhají přípravné práce.

Přípravy na samosběry jahod jsou v plném proudu. | Video: Jana Urbanová

Jahodárna totiž leží asi 500 metrů nad mořem a proto tu samosběry začínají později. Mezi kvetoucími řádky už se ale objevují první zelené plody, které vzhledem ke slunečnému počasí začnou rychle dozrávat.

Jahodovou plantáž v Dolní Pěně zakládal zemědělec Petr Nouza v roce 2000, od té doby si získala mezi lidmi velkou popularitu. Letos si zájemci budou moci natrhat jahody na ploše zhruba dva a půl hektaru. „Jahody v současné době naplno kvetou a násada květů se zdá být dobrá. I když jsme měli plantáž přikrytou netkanou textilií, tak pozdní mrazy nepřišly, ale aspoň jsme byli připraveni. Jahody teď připravujeme ke sklizni, plejeme plevel a nastýláme slámu,“ řekl Petr Nouza a dodal, že letošní vývoj počasí slibuje lepší úrodu jahod, než v loňském roce.

Dopravu v Lomnici ochromí práce na průtahu městem. Začnou o prázdninách

Zručné pracovnice jsou na plantáži už od časného rána, aby plochu stihly včas nachystat na samosběry. Nejnáročnější je zbavit jahodové řádky plevele. „Plejeme osm hodin denně. Jsou tu hlavně pampelišky a rukev, která nám velmi komplikuje práci a rozrostla se po celé plantáži,“ posteskla si zaměstnankyně Jana Pakostová. Rukev je nenápadná žlutě kvetoucí rostlinka, která je ale velmi houževnatá a zbavit se jí je prakticky nemožné. „Jde o rukev bahenní. Tento plevel roste hlavně v Polabí a nikdy se tady u nás nevyskytoval. Dostali jsme ho sem spolu se zakoupením jedné z českých sadeb, která právě z Polabí pochází. Stačí jen malý kousek kořenu v sadbě jahod a máme rukev po celé ploše. Tato rostlina je v podstatě nevyhubitelná,“ konstatoval Petr Nouza s tím, že jinak, než ručně se s rukví vypořádat nelze.

Zdroj: Jana Urbanová

První sběrači se do jahodových řádků budou moci vydat už do dvou týdnů. „Počasí v současné době jahodám vyhovuje, nevyhovující jsou velké deště a do toho velké teplo, což způsobuje plesnivění a jiné houbové choroby, ale i velká vedra, která způsobují úpal plodů, o krupobití nemluvě. A z toho vyplývá, že o úspěchu sklizně rozhodne počasí,“ nastínil zemědělec.

Loni si mohli lidé na plantáži v Dolní Pěně natrhat kilogram jahod za 80 korun. Jaká bude letošní cena zatím není jasné. Rozhodne se o ní až těsně před zahájením samosběrů podle úrody. Informace o ceně i začátku jahodové sezóny najdete v aktualitách na internetových stránkách www.jahody-nouza.cz, na facebookové stránce Jahodárna Dolní Pěna nebo na telefonním záznamníku 384388289, který se pravidelně aktualizuje.