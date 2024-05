Jahodárna v Dolní Pěně se připravuje na novou sezónu. První sběrači se budou moci vydat do jahodových řádků už v příštím týdnu. Dubnové mrazy ale pěstitele připravily o více než polovinu úrody.

Samosběr jahod v Dolní Pěně se blíží. | Video: Jana Urbanová

Rostliny totiž díky neobvykle vysokým teplotám nakvetly výrazně dřív, než je obvyklé a mráz je následně spálil. Jahod tak bude na plantáži méně. Mrazivé počasí bude mít vliv i na délku samosběru.

Plantáž v Dolní Pěně leží asi 500 metrů nad mořem a na mrazy jsou tu zvyklí. Jahody preventivně zakrývají netkanou textilií téměř každý rok, letos ale byla situace jiná.

Jahod bude v Dolní Pěně dostatek i přes mrazové ztráty.Zdroj: Deník/Jana Urbanová„Mrazy přišly jednak dřív, než je obvyklé a jahody také dříve nakvetly. Navíc tím, jak mrazy přišly v dubnu, byly silnější, než ty obvyklé květnové. Co víme od jiných kolegů kteří pěstují v oblastech, kde jahody běžně nakvétají brzo, tak je při mrazech přikrývají i dvěma vrstvami netkané textilie na sebe. To my jsme neudělali, protože nám jedna vrstva vždy jahody ochránila. Příště už ale budeme také moudřejší,“ řekl majitel plantáže v Dolní Pěně Petr Nouza a vypočítal mrazové ztráty na 60 až 65 procent jahodové úrody.

„Měli jsem záhony kvůli mrazům přikryté asi dva týdny a tím i opylování probíhalo špatně, některé jahody mají proto trochu jiné tvary, protože nejsou úplně dopylené,“ vysvětlil pěstitel Petr Nouza. Lidé si u něj budou moci nasbírat sladké plody celkem na třech hektarech.

Dubnové mrazy sebou nesou i následek v podobě mírného zdražení vlastnoručně nasbíraného ovoce. V loňském roce si zákazníci plantáže mohli natrhat kilogram jahod za 80 korun. Letos si ale o něco připlatí. „Ceny s největší pravděpodobností budeme muset zvyšovat, protože úroda bude oproti loňsku podstatně slabší. Předpokládám, že na kilogramu to ale bude maximálně desetikoruna,“ nastínil majitel jahodové plantáže. I přes mírné zdražení ale jahody z plantáže vyjdou levněji, než ty z obchodu.

Samosběr má začít ještě v květnu

Zatímco loni začal samosběr v Dolní Pěně 13. června, letos to bude přibližně o dva týdny dřív. Nedostatek jahod podle pěstitele nehrozí. „Jahody budou, ale spíše drobnější, protože větší jsou vždy ty první, které nám pomrzly. Chuťově to nebude mít vliv. Sem tam sním při kontrole na plantáži nějakou tu zralou jahodu a mohu říci, že jsou dobré. Samosběr bych viděl na druhou polovinu příštího týdne,“ přislíbil Petr Nouza. Běžně se sběrači na plantáži pohybují přibližně měsíc, letos ale bude samosběr přibližně o týden kratší.

Podrobnější informace o termínech samosběrů najdete v aktualitách na internetových stránkách www.jahody-nouza.cz, na facebookové stránce Jahodárna Dolní Pěna nebo na telefonním záznamníku 384 388 289, který se pravidelně aktualizuje.