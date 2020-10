Zdroj: Deník / Lucie Váchová Miroslava Člupková, ředitelka Nemocnice Dačice

"Volby do krajského zastupitelstva nechci nijak komentovat. Jediné, co velmi přeji, je panu řediteli strakonické nemocnice Tomášovi Fialovi postup do druhého kola v senátorských volbách. Přála bych si, aby se mu poštěstilo a volby nakonec vyhrál."

Pavel Šmidrkal, umělecký kurátor Bechyně

Hnutí ANO si připsalo vítězství ve většině krajů, což není ani překvapením. Posun ODS na druhou příčku v Jihočeském kraji a především malá ztráta na ANO, už pro mne překvapením je. K vzestupu této pravicové straně přispěla i nepřetržitá kritika vládních kroků jejím předsedou, Petrem Fialou. Myslím, že ODS by mohla získat takovou pozici ve vedení kraje, která by jí umožnila nasadit lék, jímž vyhojí choroby, které v regionální politice diagnostikovala. Přitom odhaduji, že první příčka hnutí ANO ještě nic nezaručuje a ČSSD začne odcházet v slzách, neprospělo jí škádlení s Jiřím Zimolou.

Jakub Smrčka, ředitel Husitského muzea Tábor

Za úspěch rozhodně považuji to, že se do krajského zastupitelstva nedostaly extremistické strany jako SDP a KSČM. Možná by se k nim dala počítat i Trikolóra, u té je to tak nějak na hraně. Strany, které byly úspěšné, už známe a víme, co se od nich dá čekat. Těsné druhé místo ODS mě ovšem docela překvapilo. Naopak propad ČSSD se dal čekat, vlastně má ještě relativně dobrý výsledek na to, co se tady dělo během období Jiřího Zimoly ve funkci hejtmana. Celkem úspěšné byly i strany komunálních politiků, tím myslím Jihočechy a STAN. Co považuji za velký úspěch je to, že se tentokrát do krajského zastupitelstva dostala řada kandidátů z Táborska, a to napříč jednotlivými stranami. Díky tomu by se na sever kraje nemuselo zapomínat, jak bývalo dlouho zvykem. Táborsko bude mít tentokrát poměrně silné zastoupení a to je rozhodně dobře.

Renata Štolbová, akademická malířka, Holubov

Asi se takový výsledek očekával. Na druhé straně beznadějné to není, uvidíme, je tam šance na slušnou koalici. Pořád si kladu stejnou otázku: kdo volil vítěze? Ve svém okolí znám asi tři lidi, jinak všichni přátelé volili jinak. Asi žiju v sociální bublině…

Zdroj: Deník / Adam Hudec

Jaroslav Pikal, ředitel Muzea Jindřichohradecka

Volby do krajského zastupitelstva jsem samozřejmě sledoval, výsledky odpovídají mým odhadům. Jediné, co mi trochu vadí, je skutečnost, že se koalice bude dávat dohromady jen velmi těžko. Pozoroval jsem také vývoj senátních voleb a opět jsem předpokládal, že pan Štěch získá nejvíce hlasů. První kolo jsem tedy takto tipoval. Druhé kolo podle mě bude velmi vyrovnaný souboj a těžko tak výsledek předem odhadnout.

Miroslav Vondřička

Miroslav Vondřička

Jsem opravdu hodně potěšen, že ve finále senátních voleb jsou dva zástupci strakonického regionu Tomáš Fiala a Luboš Peterka. Jsou to oba pracovití lidé, kteří ukázali, že mají o rozvoj místa, kde žijí, opravdový zájem. A jsem rád, že to pochopili i voliči a dali jim své hlasy. Co se týká krajských voleb, těší mne, že se tam dostali opět Jihočeši 2012.

Miroslav Štrunc, kněz, České Budějovice

U voleb jsem byl. Žijeme v naší zemi - a v případě těchto voleb můžeme říci kraji - společně, a proto mi není lhostejné, jaká je zde politická situace. My v kostele nikomu neříkáme, koho má volit, ale modlíme se za všechny ty, kdo se voleb účastní. Jak za voliče, tak za volené. Přejeme si, aby zvolení zástupci našli společnou řeč během následujících jednáních o koalicích a měli při tom na paměti společné blaho všech. Tedy nejen svých voličů, ale občanů našeho kraje bez rozdílu. Protože, když je někdo zvolen, pak myslím, že má být zástupcem lidu. A dobře vykonávat jemu svěřený úřad.

Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR

V celostátním měřítku mám radost ze slibně posilující liberálně demokratické opozice k populistickému a bezduchému hnutí ANO. Obrovskou radost mám z fiaska komunistů. K němu ostatně přispěl jejich absolutní propad v jižních Čechách, kde výsledky voleb dávají tušit náročné povolební vyjednávání o krajské koalici. Pokud jde o dvě vítězné partaje v jižních Čechách, tento výsledek jsem předpokládal, rovněž celostátně důsledky sebezničujícího počínání ČSSD. Samozřejmě volím pravidelně, vynechal jsme jedinkrát v roce 1992, kdy jsem byl pracovně v zahraničí.

Jan Adámek, ředitel ZŠ Jana Husa Písek

Výsledek krajských voleb mě nepřekvapil. První pětici jsem čekal, teď bude záležet, jak si povedou v povolebním vyjednávání. Výsledek si netroufám odhadovat, protože povolební tanečky jsou nevyzpytatelné. Umím si představit několik variant, ve vedení kraje se určitě objeví ODS, pravděpodobně ANO, TOP 09 a další. Úplně si neumím představit, zda se podaří dohoda s Piráty. Chybí mi u nich konstruktivnost, tak uvidíme. Potěšila mě i volební účast, která je nakonec lepší, než se předpokládalo.

Pavel Sekyrka, ředitel Obchodní akademie Písek

Skončily nejméně předvídatelné volby od doby vzniku krajských samospráv. Lidé v krajích obvykle volí osobnosti, které znají z regionálního veřejného života, bez většího ohledu na příslušnost k politické straně. Jako volič v našem kraji jsem spokojen. Nejsme kraj hlupáků, jelikož u nás propadly extrémistické a populistické strany, které rády děsí frustrované voliče ať přílivem imaginárních islamistů, Evropskou unií či „prodejem“ naší země Americe. Je tu naopak potenciál spektra demokratických stran od levice po pravici a naopak, aby místo, které my Jihočeši tak milujeme, udělali ještě hezčím místem pro život. Pokud to bude pravice s pravicí či pravice potkávající se v průsečíku s levicí jim jako krajský volič určitě vyčítat nebudu. Od nové koalice očekávám pokračování ve vedení skvěle fungujících nemocnic, bezpečnosti a škol. Dále očekávám řešení infrastruktury, silničních tahů, konektivity, podpory a místně zároveň regulace turismu, vytváření nových pracovních míst. Námluvy začínají, držím všem demokratickým stranám, které to s naším krajem myslí upřímně, palce.

Zdeněk Krejsa, Prachatice, ředitel KreBul o. p. s. Prachatice

Jako příznivce ODS mám radost z úspěchu volebního výsledku i počtu lidí, kteří přišli k volbám. Těším se na spolupráci s krajskými zastupiteli v oblasti sociální, zdravotní a dobrovolnictví, protože je zde mnoho osobností, které právě s touto oblastí mají zkušenosti. Gratuluji všem zvoleným kandidátům z našeho regionu. Pevně věřím, že budou těmi, kdo budou podporovat konkrétní věci a budou hájit zájmy celého Jihočeského kraje.

Michal Trpák, umělec, České Budějovice

Sledoval jsem opět, jak na mě shlížejí různí pánové a dámy z billboardů s krátkými hesly, jak bude líp, jak znají řešení, jaký mají plán, co vše bude lepší, že náš kraj je nejdůležitější, nebo co vše dokázali. Osobně mi přijde dost absurdní dát hlas někomu na základě hesla nebo smějící se tváře. Přesto občas sleduji mimikry ve fotce, jak byl daný kandidát hecován, aby se tvářil odhodlaně, nebo vážně, či se smál a k tomu jak grafici každé strany se předhání ve vybrání co nejšílenějšího fontu nebo barvy písma. Vzhledem k mé výtvarné profesi je pro mě vizualita důležitá, ovšem nakonec alespoň v krajských volbách se rozhoduji podle osobní zkušenosti s politiky, které jsem měl možnost poznat díky Umění ve městě. A výsledek: těší mě, že podivné strany komunistů, Trikolory nebo SPD neuspěli. Zajímavé bude, zdali Ano bude součástí koalice nebo nikoliv. Jsem v očekávání, zda utvořená koalice a vítězové jednotlivých stran potáhnou za jeden provaz, budou pracovat pro kraj a lidi, kteří v něm žijí, nebo budou mezi sebou soupeřit či si jen užívat letargicky dobyté pozice do dalších voleb. Neočekávám, že se něco zásadně změní. Politika je pro mě příliš neuchopitelná a stát je z principu velice špatný hospodář. Ovšem přeji nám Jihočechům osvícené správce s vizemi a chutí pro nás pracovat.

Bohumil Jiroušek, rektor Jihočeské univerzity

Výsledky voleb jsou v jižních Čechách celkem nepřekvapivé, stejně jako volební účast. Důležité je, že všechny strany a hnutí zastoupené v jihočeském zastupitelstvu budou reprezentovat demokratické tradice naší společnosti. Podstatné nyní bude, komu se podaří sestavit koalici, věřím však, že spolupráci mezi krajem a Jihočeskou univerzitou to neovlivní, neboť cíle jsou společné – být prospěšnými regionu a úspěšnými i v širším celku.

Jaroslav Pulkrábek, ředitel Kulturně informačního centra ve Volarech a regionální spisovatel

Prvotně jsem pociťoval jakousi beznaděj a zklamání. I když nakonec to nedopadlo zas tak hrozně. Jen se voliči ještě víc přesunuli od komunistů, SPD a sociálních demokratů k ANO. Ti by stejně těm „mým“ stranám nikdy hlas nedali. Co se týká jižních Čech jako pravicový volič jsem vcelku spokojen. Těžká volba bude u druhého kola senátních voleb, neboť bych dal hlas nejraději oběma. Takže k volbám půjdu vlastně jen proto, že to považuji za povinnost.

Jan Vondrouš, Český Krumlov, živnostník a bývalý starosta Č. Krumlova

Myslím si, že krajské volby dopadly dobře. Do zastupitesltva se dostala spousta představitelů normálních demokratických stran na to, aby vytvořili symsluplnou vládu kraje. Potěšil mě také úspěch KDU-ČSL a TOP 09, ukázalo se, že jejich spojení je dobré řešení. Jsem rád, že je podle výsledku voleb vidět, že extrémistické strany nemají v našem kraji moc šanci. Líto je mi však paní hejtmanky, neboť ta ve své funkci odvedla kus velmi dobré práce.

Václav Perník, místopředseda Asociace soukromých zemědělců, Přísečná

Výsledek voleb vnímám pozitivně. Dobré je, že hnutí ANO nedosáhlo v kraji výrazně lepšího výsledku. Z ostatních stran půjde vytvořit několik koalic. Nejsem proto, aby vytvořily všechny jednu velkou, to také není dobře, aby byla vláda kraje prakticky jednobarevná. Bylo by lepší, když by vzniklo koalic vícero, aby byla kontrola a hlavní koalice si nejela jen podle sebe bez ohlížení se na někoho dalšího.