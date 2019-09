Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Hradci

Jindřichohradecký deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden v tištěném vydáni vašeho regionálního deníku zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z Jindřichohradecka z let 1918 až 1992. Díváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlížíme do kronik různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení a dalších. V dalším díle, který vyjde v pátek 27. září, zavítáme do různých míst v historii Jindřichova Hradce.

26. září 1976 – při instalaci tribuny k závodu motorek u Otína. | Foto: Archiv Z. Picky