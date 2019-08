Jak jsme žili v Československu. Tento týden v Třeboni

Jindřichohradecký deník připravuje unikátní cyklus Jak jsme žili v Československu. Každý týden v tištěném vydáni vašeho regionálního deníku zveřejňujeme historické zajímavosti a archivní snímky z Jindřichohradecka z let 1918 až 1992. Díváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlížíme do kronik různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení a dalších. V dalším díle, který vyjde v pátek 16. srpna, se vrátíme do historie Třeboně.

Provmájové oslavy v Třeboni. | Foto: Z archivu J. Fanty

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou? Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašich městech a obcích. To vše nacházíte každý pátek na stránkách vašeho tištěného regionálního Deníku. Rok 2018 - takzvaný osmičkový rok. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100 let! V příštím pokračování navštívíme historii Třeboně a připomeneme si oslavy prvních májů.

Autor: Adam Hudec