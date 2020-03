Martin Malý, starosta Prachatic popsal opatření, které město zavedlo. Informovanost obyvatel prostřednictvím městského rohlasu v nich ale není. Podle jeho informací jsou úředníci v kancelářích mimo úřední hodiny po jednom a ti, kteří chtěli a mohou, pracují z domova.

Město zřídilo krizovou linku, její číslo je 388 607 607.

"Už se na ní obracejí první lidé, především starší obyvatelé, kteří se ptají na zajištění obědů či na zajištění nákupu," uvedl. Město je kontaktu s organizacemi, které jim to mohou zajistit, předávají čísla, nebo přímo zprostředkovávají. Vláda městům takový postup nařídila.

V případě, že by organizace přestaly stíhat, může město využít vozidla Sboru dobrovolných hasičů. Vedení města se podle slov Martina Malého snaží zajistit pro úředníky roušky. "Jsme obec s rozšířenou působností a musíme zajistit chod úřadu. Roušky pro úřeníky budou dnes. Následně budou i pro seniory," slíbil.

Dalibor Carda, Český Krumlov: Dnes, v úterý jsme zaopatřili celý Městský úřad rouškami, které ušili dobrovolníci a pomáháme s nimi také státní policii. Městská policie kontroluje město, aby se například někde lidé nesrocovali. A jinak dnes kontrolujeme, jak se daří plnit vše, co je třeba udělat. Kdo může, pracuje z domova. Já jsem v kanceláři na pohotovosti. Pracujícím lidem na objednávku obědy zaváží restaurace, které tuto službu poskytují. Za tím účelem naši IT technici vytvořili portál www.menu.ckrumlov.cz, kde si mohou zájemci jídlo objednat. Těší nás, že se objevují a nabízejí dobrovolníci s nezištnou pomocí, například taxislužba nabídla v případě potřeby rozvoz zdarma taxíky. A už od včera máme městskou dopravu v Č. Krumlově zdarma.

Eva Vanžurová, Písek: Město Písek otevře 1. až 5. ročník Základní školy J. K. Tyla, kam budou moct chodit děti zaměstnanců složek IZS, tedy zdravotníků, policistů či hasičů, a dále sociálních služeb, tady především pečovatelek. Děti budou moct být ve škole od 6 do 16.30 hodin a budou mít zajištěnou i stravu. Půjde o děti nejen z Písku, ale z celé ORP Písek.

Město jedná s dobrovolníky a neziskovými organizacemi, které mimo jiné pomáhají s výrobou roušek. Dobrovolníky koordinuje Charita Písek a roušky se shromažďují v Hospicu Athelas. Dnes jsme dostali darem od vietnamské komunity 150 doma ušitých roušek a rukavic. Rozdáme je lidem, kteří přicházejí nejvíce do styku s veřejností. Něco půjde také do zmíněné školy. Dostali jsme také látku, ze které nyní Horizont šije další roušky. Kromě toho máme přislíbené půjčení dodávky na rozvoz materiálu.

Milan Němeček, Vodňany: Dá se říci, že jsme pro bezpečí našich spoluobčanů udělali a děláme, co můžeme. Stejně jako v jiných městech, tak i ve Vodňanech byly uzavřeny mateřské školy a přerušen provoz pro veřejnost na Městském úřadě. Do odvolání jsme uzavřeli Městské kulturní středisko i Městskou knihovnu. Několikrát zasedala stálá pracovní skupina a také krizový štáb. Zřídili jsme na facebooku skupinu „ Vodňanští si pomáhají “, kde se občané mohou domlouvat na vzájemné pomoci. Také se nám hlásí dobrovolníci, jenž by rádi pomáhali, a tak můžeme seniorům i lidem v karanténě, kteří projeví zájem pomoci kupříkladu s nákupy. Všem dobrovolníkům touto cestou děkuji.

Roušky na obličej máme objednané a měly by být doručeny začátkem příštího týdne. Na dodání desinfekčních prostředků ještě čekáme.

Veškeré aktuální informace občanům Vodňan i jeho místních částí předáváme pomocí hlášení městského rozhlasu, webových stránek města i facebooku.

Štěpán Pavlík, Tábor: Dnes jsme zavřeli mateřské školky pro rapidní pokles docházejících dětí. Krizový plán určuje školu v Helsinské jako místo pro docházku dětí od 3 do 10 let rodičů pracujících v Integrovaném záchranném systému. Zveřejnili jsme výzvu seniorům, pomůže nám i otištění u vás, děkujeme.

Výzva seniorům nad 65 let: prosíme, zůstávejte v klidu ve svých domovech. Cokoli budete potřebovat, pokusíme se vám zajistit. Volejte na telefony městského úřadu 381486401 nebo 381486406. Brzy se zajisté situace zlepší, ale jak rychle to bude, je na nás. Proto až do odvolání zůstávejte doma! Máme síť dobrovolníků, kteří jsou schopni přáním volajících vyhovět.

Stanislav Mrvka, Jindřichův Hradec: Město Jindřichův Hradec nechalo natisknout letáky s informacemi pro seniory, kteří nejsou v domácí karanténě.

„A protože jsem nesehnali žádnou firmu, která by letáky roznesla, zapojili se v úterý do akce, kterou koordinoval tajemník, zaměstnanci městského úřadu,“ uvedl starosta Stanislav Mrvka.

Úředníci tedy po Jindřichově Hradci a jeho místních částech roznesou deset tisíc letáků tak, aby se informace dostaly tam, kam mají.

Na letácích lidé najdou nabídku nové služby pro seniory ve věku nad šedesát let. Zájemcům město zařídí nákup základních potravin, drogerie a vyzvednutí léků. Služba bude poskytnuta zdarma, klienti uhradí pouze cenu nákupu požadovaného zboží. Objednávat je možné od pondělí do pátku v době od 8 do 15 hodin na telefonním čísle 601 085 567.

Lidem v karantén budou v nezbytně nutné situaci k dispozici pracovníci Českého červeného kříže na čísle 775 377 320.