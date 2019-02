Analýza trestných činů, srovnání s republikovými čísly a další. To obsahuje plán, se kterým se seznamovali radní. S plánem prevence kriminality se budou seznamovat také zastupitelé.



„V tomto okamžiku nám chybí jeden strážník městské policie do plného stavu, dva z nich dokončují školení. Plný stav představuje devatenáct osob,“ komentoval starosta Stanislav Mrvka. Uvedl také, že úvahy o navýšení počtu zaměstnanců městské policie nejsou na stole. „Čísla a statistiky trestných činů jsou pro nás příznivá, jsme vysoce nad republikovým průměrem,“ vysvětlil.



Mezi trable, které Hradec má, patří užívání návykových látek, možná poněkud překvapivě domácí násilí a veřejný pořádek. „Co se týče provozoven s velmi dlouhou otevírací dobou, každé volební období předkládám zastupitelstvům otázku městské vyhlášky, která by tuto dobu podnikům omezila,“ řekl starosta.