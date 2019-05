Za oba areály zaplatili nemalé peníze – nákup ovšem opodstatnila vyhlídka na ucelený sportovní areál v samém srdci Jindřichova Hradce, tedy věc, kterou jen tak nějaké město v zemi nemá.

Na otázku, co je po roce na sportovištích nového a co se s nimi chystá do budoucna, odpověděl jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka.

„V současné době jsme se zabývali ubytovnou na Slovanu, konkrétně nákupem nových lůžek. Je ve velmi špatném stavu, pokud bych to vzal hvězdičkovým hodnocením podle hotelů, tak ubytovna by dostala asi tak minus tři hvězdičky. Chceme ji nicméně udržet v provozu, dokud není vyřešená náhrada za ni – ať už novým objektem, nebo případnou spoluprací s Vysokou školou ekonomickou, která se mezi ubytovnou a fakultou chystá vystavět nový monoblok kolejí. Jednali jsme s paní rektorkou o tom, že by část kolejí mohla být vyhrazena přímo pro sportovce. Škola by si tím pomohla finančně a město zase tím, že by nemuselo ubytovnu, takový papírák, provozovat.

Ubytovna Slovanu nyní funguje částečně také jako sociální ubytování, tím nedáváme prostor takzvaným „bytovým šmejdům“. Asi největší počet ubytovaných představují zaměstnanci, například pro hradecké pekárny nebo pro Tecnocap, někdejší Obal Rozkoš.

A jak je to s celým sportovištěm? Výbory a komise se dohadují o využití, změnách, podobě. Kdy bude zpracovaná studie využití, to nelze v současné době říct. Neumím to posoudit, ale určitě bych to nerad shazoval – diskuze jsou velice složité. Pokud má výbor nebo komise devět nebo jedenáct členů, tak je tam přesně tolik různých názorů. Ve většině případů nejsou zatím schopni dobrat se kompromisů,“ řekl.