„Díky osobní účasti na zmíněném zastupitelstvu jsem se vrátila o 31 a více let zpět. Rozdíl byl (naštěstí!) jen v tom, že policisté nepoužili obušky. Jinak jsme byli svědky tristní kompetentnosti a absolutní neochoty komunikace ze strany vedení obce, která se schovala za osobu právníka – rovněž člena zastupitelstva.

Vrcholem bylo veřejné zostuzení starostovy dlouholeté spolupracovnice, kterou v minulosti glorifikoval. Další z prvků hluboké totality, pro niž je typické mstít se na rodinných příslušnících těch, kteří si „dovolují“ otevřeně vyjádřit nespokojenost s nastoleným režimem,“ popsala Lada Růžičková.

Závěrem uvedla, že chování vedení obce bylo a bohužel nadále zůstává typickou ukázkou arogance úřední moci.

„Především je ale popřením všeho, co se dá nazvat morálkou, slušným lidským jednáním. Moci se podívat druhým zpříma do očí a sám na sebe do zrcadla by mělo být krédem každého člověka, ať už se pohybuje v politice na jakékoli úrovni i v běžném životě,“ zmínila obyvatelka Člunku.

