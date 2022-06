Míla Šimonová, důchodkyně, Jindřichův Hradec

Všímám si toho, že Hradec za poslední léta rozkvetl a vzchopil se, je to malebné a krásné město. Na druhou stranu možná by to chtělo více pracovních míst, hlavně pro maminky s dětmi. Kdyby to bylo možné, přála bych si postavit tady nějakou velkou továrnu, která by zaměstnala spoustu lidí a mohlo by se tu něco vyrábět. Teď se tady postavil nový Mc Donald's a jako máma a babička mám obavy o bezpečnost dětí, které budou u kruhového objezdu přebíhat rušnou silnici. Mohl by se tam pro ty mladé udělat třeba nějaký nadchod.