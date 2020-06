Jednou částí pomoci, kterou Jindřichův Hradec v souvislosti s koronavirem nabídl podnikatelům, bylo odpuštění nájmu v provozovnách, které jsou majetkem města.

„Šlo o nebytové i bytové prostory. O tuto pomoc si nikdo žádat nemusel, nájem byl odpuštěn automaticky. Zároveň jsme k tomu vyzvali i ostatní subjekty. Jestli také pomohly, to nemohu posoudit,“ uvedl starosta Stanislav Mrvka.

Odpuštění nájmu se týkalo přibližně třiceti firem. Složitější pak už bylo vyplácení dotace ve výši pěti tisíc korun. O tu si zájemci museli požádat.

„O tuto pomoc se přihlásilo přibližně 180 podnikatelů, z toho jich ale třicet nesplnilo podmínky. Například vůbec nebyli zapsáni v rejstříku,“ dodal starosta.

Žádosti o pětitisícovou dotaci pro podnikatele nejprve schvalovala rada města a až potom byly peníze vypláceny. Celková pomoc podnikatelům městský rozpočet vyšla na necelých 600 tisíc korun.

„V žádném případě to nepovažujeme za ztrátu. Víme, že pokud se tu ty provozovny podaří udržet, tak se to městu jednou vrátí. A to nejen v oblasti zaměstnanosti, ale i v oblasti odvodů, které pak z daní dostáváme zpátky. Ušetřit se dá kdekoliv jinde. Myslím si, že toto rozhodnutí a vyhlášení dotačního programu bylo velmi správné,“ poznamenal starosta Stanislav Mrvka.

Podnikatelé si také na finanční správě mohli žádat o kompenzační bonus. Jeho vyplácení schválila vláda, posléze ale poslanci přijali novelu zákona. Bonusy tak nakonec mají jít z rozpočtů měst a obcí.

„Je to jedna z věcí, která je uchopena populistickým způsobem. Ano, ten dopad pro město bude velmi nemilý. Samozřejmě s tím nesouhlasím, protože jinak bych byl sám proti sobě a proti našemu městu. Očekávali jsme, že to bude jinak. Ale na druhou stranu, tomu, kdo je připravený, se ty náklady částečně vrátí v navýšení dotačních programů. Pokud má někdo připravené projekty a pracuje na nich, tak může získat zajímavé finanční prostředky. V žádném případě se nikdo nedostane na nulu. Rozumím i tomu, že je třeba, aby se všichni uskromnili. Ale nemělo by to být za někoho jiného. My jsme o podpoře podnikatelům rozhodli sami za sebe, cítili jsme, že je to tak správně. Ale aby se vláda chlubila vyplácením podpory, která nakonec půjde z našich peněz, to se mi jeví jako hodně špatné,“ doplnil starosta.

Dopady pro rozpočet Jindřichova Hradce mohly být v nejhorším případě až 40 milionů korun.

„Je to ale s rezervou, protože to číslo se každý měsíc mění. Za měsíc duben to bylo minus 2,8 milionu korun, ale za květen už dalších osm milionů. Rozpočtovým opatřením jsme v dubnu snížili naši výdajovou stránku o dvanáct milionů, ale víme o tom, budeme muset snižovat i nadále. Já mnoho let poslouchám výtky, že škudlíme peníze na účtech. Ale každý hospodář by měl mít nějaké finanční prostředky v záloze na horší roky. My je máme a v tom je naše výhoda. Myslím si, že jsme schopni bez problémů přežít čtyři roky. A do té doby se, doufám, zase vrátí pozitivní vývoj ekonomiky,“ zakončil starosta Stanislav Mrvka.