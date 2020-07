Deštivé počasí neodradilo v sobotu návštěvníky Třeboně. Aby ne. Vždyť sem dorazil samotný stavitel rybníků Jakub Krčín s manželkou Kateřinou. Stalo se tak v rámci dvacátých třetích historických slavností. Ty letošní byly kvůli bezpečnostním protikoronavirovým opatřením jednodenní.

V sobotu se v Třeboni uskutečnily 23. Historické slavnosti Jakuba Krčína. | Foto: Deník / Klára Skálová

Masarykovo náměstí tak zaplnily stánky s nepřeberným množstvím věcí – od keramiky, šperků, koření až po stánky s ložním povlečením, kabátky, květiny. Své řemeslo zde předváděl i kovář Daniel Podařil. „Sem do Třeboně jezdíme už asi osm let, ale v letošním roce je to první akce, na které jsme se objevili,“ narážel na nucenou koronavirovou přestávku. „Už nám to chybělo. Na trzích se potkáváme s lidmi, které známe, takže se rádi potkáváme a atmosféra je vždy příjemná,“ řekl českobudějovický kovář, v jehož stánku mohli zákazníci koupit nejen malé podkovy, ale třeba klíny do seker. „Mám tu obouvátko, pohrabáč, svícny různých typů,“ vyjmenovával Daniel Podařil další ze svých kovářských výrobků.