Skauti tu rozdávali trikolory, zazněla tu i česká hymna a zapalovaly se svíčky. Na setkání nechyběli jak mladí lidé, kteří se už do svobodné země narodili, ale také pamětníci, kteří se Sametové revoluce aktivně účastnili.

„Než jsme se tenkrát dozvěděli, co všechno se děje, tak to chvíli trvalo. Ale potom jsme šli na generální stávku téměř všichni ze všech podniků. A i když už žijeme ve svobodě, tak si myslím, že se stále zapomíná na slušnost, kterou propagoval Václav Havel. A to je nejdůležitější,“ řekla obyvatelka Dačic Ludmila Dušková.

Starosta města Karel Macků připomněl, že dění v Dačicích bylo během Sametové revoluce ve většině případů podobné jako na ostatních místech tehdejšího Československa. „Bylo založeno Občanské fórum, které se začalo podílet na vedení města. Došlo i k takové drobné příhodě, kdy sem zavítalo Divadlo Františka Ringo Čecha a herci chtěli místo představení přečíst své prohlášení. Ale nebylo jim to umožněno. Tím jediným bych řekl, že Dačice byly jiné než ostatní města,“ popsal starosta. Také místní vzpomínali na to, jak tehdy stáli před kulturním domem a chtěli jít na představení, vstup dovnitř jim ale pořadatelé opravdu nepovolili.

Podle starosty město za posledních třicet let rozkvetlo, lidem se obecně vede velmi dobře a mají mezi sebou dobré vztahy. „Možná nám jenom pořád chybí pocit štěstí. Vědomí toho, že když někdo dá slovo, tak to slovo platí. Že normální je nelhat, normální je nekrást. Řekl bych, že nedostatky máme více v dušení rovině, než v té materiální,“ zmínil starosta.