O čem novinka je? „Ztratí se diadém, který chtěla mít Eliška Přemyslovna na hlavně při křtu svého prvorozeného u syna Václava, budoucího Karla IV. Melichar je pověřen nejvyšším královským podkomořím Jindřichem z Lipé po něm pátrat. Je podezření, že ho Jan Lucemburský prodal, aby měl na válečné výdaje,“ nastiňuje zápletku spisovatel.

Všech svých dvě stě knih má prý Jan Bauer doma. „Není tam prostor pro velkou knihovnu, mám je rozestrkané, kde to jde,“ prozrazuje autor, který prý ještě místo na další své tituly má. „Knihy, to je moje slabost, místo se vždycky najde,“ usmívá se.

K psaní historických románů a historických detektivek se dostal Jan Bauer postupně. „Kolem roku 1998 jsem psal pro jeden časopis takovou sérii Záhady českých dějin. Zmínil jsem se o tom jedné nakladatelské redaktorce, a tak vznikla knižní pětisvazková řada Záhada českých dějin. Původně jsem psal populárně naučnou literaturu,“ vypráví Jan Bauer a pokračuje: „Pak mě upozornil ředitel jednoho nakladatelství, že by měl zájem spíš o historické romány, že se literatura faktu špatně prodává. A tak jsem přešel k historickým románům, to je osud nájemného pisálka.“ Alespoň má v psaní větší volnost. „Snažím se nevymýšlet si příliš, postavy musí být hodnověrné, držím se jmen a událostí, to ostatní je nadstavba,“ říká. Své knihy si čte někdy zpětně. Na přání nakladatelství psal Jan Bauer před lety historické milostné romány pod ženským pseudonymem. Vypůjčil si tehdejší jméno své vnučky a stal se v literárním světě na chvíli Annou Březinovou. „Pod jejím jménem jsem vydal asi jedenáct knih, částečně milostných historických románů. U pár titulů z téhle řady jsem si, když jsem se k nim vrátil, říkal: Já jsem snad geniální, to je dobře napsaný,“ přiznává.

Knihy, které napsal jako Anna Březinová, nyní autor postupně vydává pod svým jménem. Je to případ i titulu Poslední láska Petra Voka, který přišel na pulty knihkupectví znovu nedávno. „Příběh začíná svatbou Petra Voka s Kateřinou z Ludanic. Petr Vok doufá, že Kateřina z Ludanic je bohatá mladá dáma. Netuší, že její poručníci panství vytunelovali. Také by s ní chtěl povít syna, nástupce rodu,“ líčí děj další knihy Jan Bauer.

Nyní se Jan Bauer vrací k další sérii s novoměstským rychtářem Jakubem Protivou a mnichem Blasiem. „Odehrávalo se to v době Václava IV. na Novém Městě pražském. Byla to úspěšná řada. Lidem se líbil mnich Blasius, zkažený kněz, který se rád napije, líbí se mu děvčata, lehá s nevěstkou. Nakladatelství mě donutilo udělat pokračování, i když jsem tu sérii předtím uzavřel,“ vypráví Jan Bauer. K příběhu se vrací nyní prostřednictvím vzpomínek Blasia. „Vyjde to v příštím roce. Doufám, že z toho bude další řada,“ uzavírá vyprávění Jan Bauer.