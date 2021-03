V obrazech Jihočešky Jany Roselli je energie.Zdroj: ArchivNa základní škole tvořila ostošest. „Já jsem odmalička tvrdila, že budu kreslit a malovat, nic jiného dělat nechci, ale okolí mne nebralo moc vážně. Ta představa, že by mne mohlo uživit malování obrázků, se v době mého dětství nenosila,“ říká Jana Roselli.

Pochází z jižní Moravy od Mikulova a po páté třídě nastoupila na víceleté gymnázium, kde ale vydržela jen čtyři roky. Jak sama říká, nebylo to podle ní to pravé a necítila se tam úplně svobodně. Když se dostala v patnácti na knihovnickou školu do Brna, byla mezi tam-ními žáky i učiteli jak mezi svými. „Cítila jsme se tam svobodně, nebylo to strojené a řekla bych, že originalita a zajímavost se zde uznávala. A také jsem začala nacházet sama sebe,“ dodává. Později se s maminkou přestěhovaly do Českých Budějovic, kde poznala svého manžela. Díky jeho práci mu dnes často a s láskou říká pan Korálek.

Jana si vyzkoušela kancelářskou práci, která ji rozhodně nenaplňovala. K cestě za svým snem ji manžel Michelle velmi podporoval. „Hodně jsem kreslila pastelkama, ale v těhotenství jsem začala více používat barvy, má cesta se otevřela a vše se začalo dít,“ uvádí.

Díky rozhovoru v časopise Enigma se její práce dostala k lidem a začaly přicházet zakázky. Na ten rozhovor si pamatuje moc dobře, manžel houpal a uklidňoval dvojčata, která v kuchyni plakala, zatímco Jana dělala povídání po telefonu a byla nervózní, protože děti zřejmě měly hlad. Tím se vše neuvěřitelně rozjelo a nastoupila na svobodnou tvořivou a autorskou cestu bez mantinelů. Ačkoli nebyla příznivcem sociálních sítí, díky nim se stupňoval zájem o její tvorbu. Začala také pořádat výstavy a pořídila e-shop.

Na základě jednoho setkání se dozvěděla, že obrazy fungují jako repráky, člověk se na ně může napojit. Přinášejí to, co je v danou chvíli potřeba, najít cestu k sobě, k sebelásce nebo odblokovat. Jana maluje pro konkrétního člověka nebo si volně tvoří a díky energii, barvám a minerálům nesou obrazy pro každého různé poselství a díky tomu na každého jinak působí.

Dnešní doba, kdy děti jsou doma, neumožňuje Janě trávit čas v ateliéru. Mezi distanční výukou a starostí o domácnost maluje doma a vychází vstříc lidem, kteří si její obrázky oblíbili. Kromě obrázků zdobí barevně i porcelán nebo tvoří náměty pro karty.

Nebylo pro ni úplně jednoduché vyšlapat si svou cestu, ale Janina kreativní duše potřebuje ke svému rozletu především svobodu a oporu. Tu má v rodině. S manželem, který vyrábí originální šperky a doplňky, se vzájemně doplňují. Také změna prostředí, když se rodina před šesti lety přestěhovala na Kaplicko skoro na samotu do přírody, její práci ovlivnila. V současné době pracují kreativně oba s manželem, Janiny barevné náměty Michelle přenáší do svých korálků.

„V mých obrazech je energie, pracují nejen barvy, ale i minerály a lidé to v dnešní době potřebují, více se obracejí k sobě a mé obrazy působí. Tvořím v čisté lásce a to je to, co všichni nejvíce potřebujeme,“ uzavírá Jana Roselli.