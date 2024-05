Rozbité prostranství u základní umělecké školy, záplatované silnice a hrboly v Janderově ulici doznají v nadcházejících měsících změn. Už 3. června začne velká rekonstrukce ulice v rozsahu mezi ZUŠ a Masarykovým náměstím, rozdělena bude do tří etap.

Práce v Janderově ulici budou rozdělené do tří etap. Potrvají od 3. června až do konce září. | Video: Deník/Adam Hudec

Už za několik týdnů vypukne další z plánovaných rekonstrukcí ulic ve městě u rybníka Vajgar. Tentokrát přijde na řadu dlouhodobě kritizovaná Janderova ulice.

Starosta města Michal Kozár popsal: „Dojde ke stavebním úpravám místní komunikace a přilehlých částí komunikací včetně vodovodu, jednotné a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a trubkovodu pro optické kabely. Zakázku pro město provede firma EUROVIA CS, a to za cenu 26,2 milionu korun bez daně.

Práce budou rozdělené do tří etap. Ačkoliv bude Janderova ulice v místě oprav uzavřená, město přislíbilo, že po celou dobu bude zajištěno, aby se obyvatelé dostali ke svým nemovitostem, stejně jako by větší problémy neměly čekat například pošťáci nebo záchranné složky.

I. etapa - u bytového domu a v okolí ZUŠ

I. etapa.Zdroj: Deník/Adam HudecV první etapě začnou práce na upravách silnice před bytovým domem čp. 1171 a Základní uměleckou školou Vítězslava Nováka (ZUŠ). Zavřené budou logicky i vjezdy od ZUŠ k parkovišti u Švecových kolejí a ke školní jídelně. Uzavírka je zde stanovena od 7 hodin ráno dne 3. června do 18 hodin dne 10. července.

Podle starosty Michala Kozára jde v této etapě především o zvýšení bezpečnosti chodců a dětí, které se pohybují v okolí ZUŠ. „Přibydou i ochranné sloupky, takže už se nebude dát stavět přímo před ZUŠkou, jak byli lidé zvyklí parkovat. Neměly by tím vznikat situace, kdy se zastavuje v silnici před jednou nebo druhou školou. Na druhou stranu ale kompletní rekonstrukce Janderovy ulice počítá s tím, že jinde vzniknou zálivky, případně u kolejí je možné na hodinu odstavit auto,“ řekl.

I. etapa.Zdroj: archiv města

II. etapa - od ZUŠ ke 2. ZŠ

II. etapaZdroj: Deník/Adam HudecDruhá etapa prací naváže zhruba od přechodu v zatáčce u ZUŠ až po budovu 2. základní školy. Součástí je také polovina ulice Na Příkopech, která je přilehlá k budově 2. ZŠ. Průjezd do ulice Na Příkopech (vzadu k úřadu) ale zůstane v jednom pruhu zachovaný. Zde je termín stanovený od 7:00 dne 11. července do 18:00 dne 20. srpna.

II. etapa.Zdroj: archiv města

III. etapa - od 2. ZŠ k výjezdu na náměstí

III. etapa.Zdroj: Deník/Adam HudecTřetí a poslední etapa stavby pak zahrne prostranství před městským úřadem a městskou policií a silnice z obou stran Kaštánku, až ke vjezdu na Masarykovo náměstí. Bude se také spravovat druhá polovina ulice Na Příkopech. Zde se má pracovat od 21. srpna do 30. září.

III. etapa.Zdroj: archiv města

V Janderově ulici se v budoucnu, ne během těchto aktuálních prací, bude řešit ještě přístavba ke 2. základní škole. „Jedná se o dům vedle školy, kde dříve měla nemocnice byty. Jeho přestavbou by mělo vzniknout větší a pohodlnější zázemí pro potřeby školy. Nicméně v první řadě je potřeba opravit silnici. Přístavba školy je zatím v řešení, ladí se, jakým způsobem by se stavba dala realizovat,“ nastínil starosta Kozár.

Po dokončení oprav přijdou na řadu sadové úpravy Janderovy ulice, o kterých v nedávné době rozhodla rada města. Vysadit by se zde měly stromy, keře, trvalky i cibuloviny, obnovit by se měly též travnaté plochy. Úpravy zeleně by se měly odehrát v době zhruba od poloviny září do konce listopadu.