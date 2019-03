Přiblížení Japonska ve škole i v okolních základních školách, účast v hodinách anglického jazyka, diskuse se studenty, práce v malířské a brusičské dílně, lektorování kurzu japonštiny pro zájemce mezi studenty a studentkami, beseda v Městské knihovně Třeboň, návštěva různých kulturních akcí, výlety do Prahy, Českého Krumlova, Českých Budějovic a dalších míst. To je zhruba výčet pestrého programu, který mají na březnovém třítýdenním pobytu na Obchodní akademii, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Třeboni dvě japonské studentky z univerzity ve městě Takamatsu v prefektuře Kagawa.

Jsou to dvaadvacetiletá Shiori Kanamaru studující sociologii a jednadvacetiletá Ayame Honda, která by se v budoucnu měla stát učitelkou. Jejich průvodkyní po naší vlasti je učitelka třeboňské školy Šárka Vrchotová. Do České republiky přijely z toho důvodu, že chtěly poznat jinou zemi s odlišnou kulturou.

„V naší prefektuře jsou krásná příroda a nádherné zahrady Ritsurin gardens s úžasnými zakrslými borovicemi a tradičními japonskými rostlinami,“ představuje svoje bydliště Shiori. Ostrov Šikoku, kde děvčata žijí, se nachází v sousedství největšího ostrova Honšú, na němž leží hlavní japonské město Tokio, a je s ním spojen třemi silničními a železničními mosty.

A co všechno mladé Japonky v České republice zaujalo? „Mně se libí vaše domy, které jsou takové různé a hodně barevné. U nás v Japonsku máme budovy černé, šedé nebo bílé a jednotně postavené do čtverců. Je tady také pěkná příroda a máte zajímavá zvířata, která u nás nežijí,“ uvedla Shiori. „Souhlasím se Shiori a také jsou u vás sympatičtí lidé, kteří jsou velmi milí a přátelští,“ doplnila Ayame.

Děvčata si našla zálibu i v české kuchyni. „Chutná mně váš český kapr. To je takové zajímavé. U nás v Japonsku kapry nejíme, protože jsou to okrasné ryby. A také jsem si pochutnala na vašem řízku,“ řekla Shiori. Její kolegyně k tomu dodala, že jí překvapil náš český chleba a to, že k jídlu dáváme hodně brambor. „Když jsme byli na výletě v Praze, tak jsem si dala trdelník a byl moc dobrý,“ dodala dále Ayame.

Z celodenního výletu do hlavního města si Japonky přivezly spoustu zážitků. Viděly Národní divadlo, prošly se po Karlově mostě, navštívily Národní muzeum, výstavu obrazů Alfonse Muchy, zaujalo je velké hračkářství na Příkopech a zhlédly orloj na Staroměstské radnici. „Orloj se nám moc líbil,“ shodla se obě děvčata.

Shiori, která je v České republice déle, byla na koncertě klasické hudby v třeboňském divadle, a jak podotkla, budova divadla se jí moc líbila. Překvapilo ji, kolik je v třeboňské škole učebních a studijních oborů, od automechaniků, sklářů, opravářů zemědělských strojů, až po obchodní akademii. „ U nás v Japonsku je to jiné, my máme školy jednooborové,“ vysvětlila. Ayamu zaujali studenti sklářských oborů, kteří podle ní dělají ze skla moc hezké věci. „Také jsem si to zkusila a bylo to moc těžké. Proto obdivuji ty, kteří to umí,“ řekla.

Jan Ziegler