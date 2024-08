Touto částí Jarošovské ulice ve směru do centra od 7. srpna neprojedete.

Hradečáci se musí obrnit trpělivostí a připravit se na další uzavírku. Tentokrát je na řadě druhá část Jarošovské ulice, která se uzavře mezi Lidlem a křižovatkou u Trojice ve směru do města. Směrem ven z centra, ke kruhovému objezdu, bude ulice průjezdná.

Kvůli opravě povrchu se od ranních hodin dne 7. srpna uzavře i druhá část Jarošovské ulice, tentokrát mezi Lidlem a křižovatkou u vysoké školy. Omezení bude ale pouze částečné - ve směru ven z města řidiči normálně projedou, pro cestu od Lidlu do města ale bude potřeba zvolit jinou trasu.

Objížďka, kterou úřad stanovil, vede od Lidlu na křižovatku u nádraží, odtud Nádražní ulicí na křižovatku u policie a ulicí Miřiovského k vysoké škole.

Pro ty, kteří cestují městskou hromadnou dopravou, je důležitá informace, že během oprav (které mají trvat až do 30. srpna) bude zrušena zastávka MHD na sídlišti U Nádraží. Jako náhradní zastávka podle úřadu poslouží ta na autobusovém nádraží. Lidé, kteří do nedalekého Lidlu nebo do městské knihovny cestují pomocí MHD, se tak musí připravit na poměrně dlouhou procházku. Zastávky na sídlišti U Nádraží budou dočasně zrušené také pro meziměstské autobusy.

Co se týká Lidlu, příjezd k prodejně z hlavní silnice na okruhu nebude jinak omezený. Výjezd od prodejny do Jarošovské ulice pak bude omezený pouze ve chvíli, kdy se bude frézovat silnice, asi na dvě hodiny, a pak během pokládání a chladnutí nové vrstvy, to asi na čtyři hodiny. V tyto chvíle ale bude možné od Lidlu vyjet ulicí U Knihovny. Žádná další omezení se v těchto místech neplánují.

close info Zdroj: Městský úřad Jindřichův Hradec zoom_in Dopravní situace.