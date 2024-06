Téměř pět milionů bez daně spolkne oprava asfaltu v Jarošovské ulici. Ta se tak řadí mezi další jindřichohradecké silnice, na kterých se v létě bude pracovat.

Práce v Jarošovské ulici budou rozdělené do dvou etap. | Video: Deník/Adam Hudec

Zakázku na obnovu obrusné vrstvy silnice v Jarošovské ulici přidělila rada města společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. České Budějovice, a to za cenu 4,89 milionu korun bez daně.

„Předmětem zakázky je obnova asfaltové obrusné vrstvy vozovky místní komunikace v ulici Jarošovská, a to konkrétně v úseku mezi okružní křižovatkou se silnicí č. I/23, tedy u Lidlu, a Masarykovým náměstím,“ upřesnil jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

Opravovat se bude v termínu od 1. července do 28. srpna, práce budou rozděleny do dvou etap.

Ta první zahrne úsek mezi křižovatkou Jarošovské a Claudiusovou (Miřiovského) a kruhovým objezdem u Lidlu. Termín prací pro tuto etapu je od 1. do 31. července.

Etapa druhá se pak dotkne části Jarošovské od VŠE směrem do města, až na Masarykovo náměstí. Zde by se rekonstrukce měla odehrát od 1. do 28. srpna.