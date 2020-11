Kvůli zrušení superhrubé mzdy a navýšení základní daňové slevy na poplatníka by všechny kraje přišly celkem o 22 miliard, města a obce o 8 miliard korun. O případných kompenzacích tohoto výpadku se zatím nemluvilo.

Z daní mělo jít, podle předcovidových propočtů, do jihočeského rozpočtu asi 6,9 miliard korun, celkově kraj hospodaří z 20 miliardami ročně. „Reálně to bude asi 5,9 miliard, v tom ale nejsou započítané dopady schválení tohoto daňového balíčku,“ upozorňuje jihočeský hejtman Martin Kuba. „Je třeba ovšem počkat, jak se zachová Senát. Zatím to neřešíme, to je jako věštění z křišťálové koule. Připravili jsme rozpočet na příští rok, ve kterém budou investice velmi pravděpodobně na podobné úrovní jako letos, a to i v případě, že se příjmy oproti předpokladu sníží o 800 milionů. Snažíme se do investic nesahat.“ Rozpočet na rok 2021 budou jihočeští zastupitelé projednávat na svém zasedání 17. prosince.

Český Krumlov, město se 13 tisíci obyvateli, víc než výpadek daní je trápí skomírající turismus. „Počítáme předběžně s výpadkem deseti milionů v daňových příjmech, ale žádné relevantní predikce při přípravě rozpočtu na příští rok zatím nemáme,“ uvedl místostarosta Českého Krumlove Josef Hermann, který má na starosti ekonomiku města, s tím, že ještě větší ránu městskému rozpočtu zasadí pokračující omezení cestovního ruchu kvůli pandemii. Město přijde o dalších 15 milionů korun z příjmu z parkovišť, bus-stopů. atd. „Minimálně 25 milionů nám bude v příštím roce rozhodně chybět,“ shrnul.

Co se už běžících a také plánovaných investic týká, část zatím nerealizovaných projektů z letošního roku Český Krumlov přesunul do toho příštího, zároveň si vzal dlouhodobý úvěr 28 milionů, který pokryje letošní výpadky. „Nové investice budou v minimálním rozsahu a o jejich konkrétní podobě teprve budou rozhodovat zastupitelé,“ přiblížil Josef Hermann.

Vyplatí vláda kompenzace?

Poslanci schválený daňový balíček teď zamíří do Senátu a je možné, že senátoři budou po vládě požadovat kompenzace výpadku daňových příjmů, podobně jako když v červnu poslanci schválili senátní návrh, že každá obec dostane jako kompenzaci 1200 Kč ze státního rozpočtu na hlavu (tehdy to bylo kvůli výpadku v podobě bonusů pro OSVČ). „Na vládu bude kvůli kompenzacím jistě tlačit i Svaz měst a obcí. V červnu nám sanovali úbytek 15 milionů korun, třeba to podobné bude i letos,“ doufá krumlovský místostarosta.

Větřní má rezervu z let minulých

Čtyřtisícové Větřní kvůli výpadku daní nejspíše částečně omezí investice, má ale polštář na horší časy v podobě rezervy ve výši 22 milionů korun a v minusu se určitě neocitne. Ročně hospodaří se zhruba 112 miliony korun. „Covid nás už samozřejmě zasáhl, ale vyčíslit to ještě přesně nedokážeme, není ještě konec roku,“ podotýká starosta Větřní Antonín Krák. „Po první vlně jsme měli propad kolem 5 milionů, teď už je to něco přes 6 milionů. V polovině roku jsme ale dostali kompenzaci 4,8 milionu, tedy 1200 korun na občana, takže propad je zatím 1,5 milionu, což není tak razantní číslo, které by chod města ohrozilo.“

Větřní s propadem počítalo a průběžně pozastavovalo některé investiční akce na rok 2020. Postupně s tím, jak na účet města chodily příjmy z daňových výnosů, je zase spouštělo a všechny jsou hotové nebo se realizují. „Při tvorbě rozpočtu na rok 2021 jsme se ale snažili být umírněnější oproti předchozím rokům, investice jsme stáhli o zhruba třicet procent. Přece jenom jsme se nerozmáchli tak jako v jiných letech,“ říká Antonín Krák. „Propady ale můžeme sanovat z rezerv z minulých let, jsme finančně velmi bonitní město a máme kde brát.“

Špatně je nastavený celý systém, říká starostka

I v Černé v Pošumaví jsou při plánování rozpočtu opatrní. „Připravuji ho z peněz, které jsme dostali do října,“ vysvětlila starostka obce s necelými 900 obyvateli Irena Pekárková. „Potíž je v tom, že nikdy dopředu nedostaneme informaci o tom, kolik peněz dostaneme, a tak nemůžeme ani pořádně plánovat. Ani třeba u daně z nemovitosti, která se platí celá. My jako obec ani nemáme právo zkontrolovat, jestli všichni platí daně takové, jaké mají.“

Poslední dva roky měli v Černé v Pošumaví vyšší rozpočet než obvykle, měli v něm např. dotaci na novou cyklostezku lemující břeh Lipna. Letos zatím byly daňové příjmy o 30 % nižší a obec bude hospodařit s 27 miliony korun. „Investice v rozpočtu zatím naplánované nemáme, protože nevíme, co příští rok zbude. Když všechno poplatíme, moc nám na ně nezůstává. Jediné, co máme v plánu, ale na to asi těžko seženu dotaci, je oprava jedné komunikace, ale to je teprve návrh v rozpočtu, který zastupitelstvo bude schvalovat.“