Provoz restaurací a hotelů byl kvůli koronaviru ze dne na den uzavřen, a tak i v Hotelu Concertino – Zlatá Husa museli přemýšlet, co bude dál.

„První dva dny jsme vstřebávali šok. Chodil jsem po budově a slyšel zvuky lednic, chladících boxů, klimatizace. Najednou nebyly potřeba. Prvotní impuls, proč jsme se rozhodli pro prodej jídla s sebou, byl, abychom si udrželi pozitivní myšlení a měli jsme denní řád, tak jak jsme byli zvyklí. Během dvou dnů mi syn naprogramoval e-shop s platební bránou pro bezpečné a bezdotykové platby, nakoupili jsme obaly, stroj na balení jídel a pracovali jsme,“ popsal ředitel Michal Švihálek.

Hosté pak do restaurace začali chodit pro jídlo, které mají rádi.

„Dali jsme si záležet na kvalitním obalu, aby prezentace jídla alespoň částečně připomínala restaurační servis a ne jídlo koupené jen tak v obchodě nebo v rychlém občerstvení. Postupně začali chodit i noví zákazníci. Myslím, že někdo v té době to měl i za jakýsi unik z uzavřeného prostoru. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli, a to i za jejich přístup k nám. Ta setkávání pro nás měla velkou hodnotu,“ doplnil ředitel.

Nyní už se návštěvnost zvedá. I když hned po otevření se hosté nehrnuli tak, jak mnozí předpokládali.

„Určitě tu byla a stále ještě je jistá obava. Ale když hosté vidí, že je o ně postaráno, vrací se. U ubytování je nástup poptávky pozvolnější,“ poznamenal Michal Švihálek.

Během koronavirové krize se mu mimo jiné podařilo investovat do nových technologií. Díky tomu je nyní každý pokoj ošetřený generátorem ozonu.

„Nejraději bych chtěl na celou tuto situaci zapomenout. To ale nejde. Bylo a je to nákladné, ale udrželi jsme celý náš tým. A dala nám nepříjemnou zkušenost. To, o čem si dnes myslíte, že se nemůže stát, se klidně druhý den stane. A vidět malé děti v rouškách, to je opravdu frustrující,“ zakončil ředitel Michal Švihálek.