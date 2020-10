Na pomyslné první místo s celkem 31,22 procenty hlasů poslali voliči Milana Štěcha. „Velmi děkuji všem voličům, kteří přišli k volbám, kteří mi dali svůj hlas a podpořili mě. Odhadoval jsem, že budu mít dvaatřicet až třiatřicet procent hlasů podle toho, jak se to vyvíjelo. Kandidáti se také snažili, takže jsem čekal, že není šance dostat se přes čtyřicet procent. Očekávání tedy byla splněna,“ sdělil Milan Štěch.

Druhý postupující podnikatel a radní města Jindřichův Hradec Jaroslav Chalupský získal 23,54 procenta hlasů. „My jsme na to tak nějak mířili, celá naše strategie byla naplánovaná tak, aby to na to druhé místo vyšlo. Překvapený tedy úplně nejsem, ale mám velkou radost,“ pochvaloval si Chalupský.

Třetí místo obsadil bývalý jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka (Změna 2020), které mu dali voliči 19,02 procenta hlasů.

O senátní volby mělo letos zájem 36,17 procenta voličů z Pelhřimovska.