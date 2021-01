O víkendu dostaly obce i podniky informace, jak ohroženou drůbež zabezpečit. V Dlouhé Lhotě veterináři v sobotu 23. ledna utratili 17 ptáků z domácího chovu Miloslavova Štěrby, u kterého se na samotě u lesa potvrdila ptačí chřipka.

Jak sdělil sám chovatel Miloslav Štěrba, divoké kachny z Návesního rybníka přelétávaly a usadily se na jeho soukromém rybníčku. „Do něj přitéká voda z potoka, a tak nezamrzá, naše čínské kachny se tam tak potkaly s divokými, které zřejmě nákazu přivlekly,“ popsal.

PTÁCI SKONČILI V KAFILÉRII

Začal s manželkou pozorovat, že jejich drůbež vykazuje netypické chování. „Slepice nejednou byly takové divné a načepýřené, a proto jsme zavolali veterináře,“ přiblížil chovatel. Potom postupně začala drůbež hynout. „Veterinář pak poslal vzorky do Prahy, v sobotu potom přijeli i s policií a vybili zbytek chovu. Je to hrozná smůla,“ míní Miloslav Štěrba, který přišel o křepelky, perličky, slepice i kachny. Jejich těla putovala do kafilérie.

Zdroj: archiv SVS ČR

Veterinární správa se podle jeho slov ještě na místo činu vrátí. „Slíbili, že přijedou a všechno vydezinfikují, utracené kusy také finančně nahradí,“ doplnil. Chovatelské úspěchy však nevzdává. „Rozhodně si založíme nový chov třeba na jaře,“ sdělil s nadějí v hlase.

DOUFÁ, ŽE PAPOUŠKY UCHRÁNÍ

Jan Malát je jeho nejbližší soused, na okraji Dlouhé Lhoty asi kilometr od ohniska chová exotické ptáky, celkem má asi čtyřicet kusů různých druhů. „Všechny papoušky mám zavřené ve voliérách,“ rezolutně vyloučil kontakt s divokými ptáky. Pokyny o uzavření a sledování chovu dostal od samosprávy obce. „Udělali také soupis chovaných ptáků a čekám, že přijdou i na nějakou kontrolu z veterinární správy,“ předjímá.

Myšlenku na utracení svých opeřenců si ani nedokáže připustit, škoda by u něj šla do desítek tisíc. „To bych asi neunesl, chovu se věnuji od dvaceti let. Mám papoušky královské, červenokřídlé, žlutobřiché či penanty, kdyby mi je vytloukli, tak to už bych asi nedal dohromady,“ zmínil pětasedmdesátiletý senior. Odchov exotů je podle jeho vyjádření dlouhodobou záležitostí.