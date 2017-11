Jemnickou trať za devadesát milionů nikdo koupit nechce

Jemnice – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) hledá kupce pro trať mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí. V prvním kole, do kterého se zájemci mohli hlásit do konce září, neměl zájem nikdo.

Výletní vlak.Foto: Deník/ František Vondrák

„Trať se prodávala v prvním kole veřejné soutěže za vyhláškovou cenu 94 milionů korun,“ sdělil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Nikdo nabídku nepodal, SŽDC proto nyní připravuje druhé kolo. „Dráha bude nabídnuta za obvyklou tržní cenu, konkrétně 8,3 milionu korun. Je stanovena na základě znaleckého posudku a bude minimální nabídkovou cenou,“ informoval mluvčí SŽDC s tím, že příprava druhého kola by měla trvat dva až tři měsíce. Zájemce však musí umožnit po dobu pěti let její provozování, pokud o to bude zájem.

O návrat pravidelné osobní dopravy na trať stojí představitelé Jemnice. Že by trať za více než osm milionů korun koupili, však pro čtyřtisícové město nepadá v úvahu. „Byť je ta cena desetinásobně nižší, my jako město vůbec neuvažujeme, že bychom do toho šli,“ potvrdil místostarosta Jemnice Petr Novotný.

Pokud se nenajde zájemce ani ve druhém kole, bude trať nabídnuta Ministerstvu obrany ČR pro strategické využití při obraně státu. „Jestliže ani to o ni neprojeví zájem, mohou zástupci obcí podat žádost o bezúplatný převod. Pokud nenastane ani tato varianta, dojde k její likvidaci,“ doplnil Illiaš.

Právě možný převod trati zdarma na obce by zajímal zástupce Jemnice. „Toto by byla naše příležitost. Ale ani do té doby neleníme a jednáme na všech stupních dál,“ nastínil Novotný.

Situaci kolem trati před nedávnem rozvířil Jan Šatava, majitel firmy Railway Capital, která pomáhá zajišťovat provoz na železnici o letních víkendech. Řekl, že příští rok se již jeho vlaky na trať nevrátí, protože tam kraj hodlá objednat dopravu od Českých drah.

„Žádná objednávka u Českých drah na obnovení dopravy na této trati ze strany Kraje Vysočina neexistuje, žádný z orgánů Kraje Vysočina ji k dnešnímu dni neprojednával. Nemohu vyloučit, že jsme si v rámci vlastního šetření orientačně nezjišťovali cenu případné služby, v tomto případě by to však bylo u vícero dopravců,“ uvedla k možnému objednání vlaků mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.