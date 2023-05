Na jihu Čech jsou stovky nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí. Musejí se přihlásit do konce roku. Majitelé v jihočeských katastrech jsou ale nejen z Českých Budějovic, Českého Krumlova či Tábora nebo Karlových Varů a Prahy. Najdou se i adresy z Izraele, Spojených států amerických nebo Rakouska. Nemusí být proto na škodu zamyslet se nad tím, jestli rodině někde nemůže patřit kus pole nebo louky.

Pro stovky hektarů orné půdy a dokonce i pro domy hledá Úřad pro zastupování státu nedostatečně identifikované vlastníky. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Jmenujete se Bláha, Tomková, Jelínek, Drtina, Křížová, Pyras nebo Rose Subrt či Gila Czeret? Nebo máte někoho s tímto jménem v příbuzenstvu? Pak byste měli zpozornět a pro jistotu si projít webové stránky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Na jihu Čech se totiž hledají vlastníci pro tisíce položek z katastru. Pole, louky, lesy, výjimečně dokonce i rodinné domy. A jde dohromady o stovky vlastníků.

V katastru jsou nedostatečně doloženi, někde jde jen o jméno bez adresy, někde o adresu, která už desítky let neplatí. Například Leninova ulice a Protivín, to znamená jediné, zápis byl proveden před mnoha desítkami let a tehdejší majitel už se mohl třeba odstěhovat, aniž by na změnu adresy upozornil. Z různých důvodů se tak s majiteli nedá spojit. Jejich vlastnické právo ovšem platí i tak, a to i pro dědice. Ale podle platného zákona na konci letošního roku vlastnictví u takových pozemků přejde na stát. Nemusí být proto na škodu zamyslet se nad tím, jestli rodině někde nemůže patřit kus pole nebo louky.

Zaniklé vesnice i rodinné domy

Na jihu Čech jsou to třeba pozemky v katastrech vesnic zaniklých při stavbě přehrad, temelínské elektrárny nebo v pohraničí. Shánějí se tak vlastníci z Podhájí, Březí u Týna nad Vltavou nebo Zvěrkovic, ale i z dosud existujících obcí a měst. V seznamech by se našly pozemky v Milevsku, Veselí nad Lužnicí, Českých Budějovicích, Strakonicích nebo Pelhřimově. Někdy jde jen o pár metrů čtverečních, v případě některých vlastníků jsou to ale desítky položek a dohromady hektary orné půdy nebo lesa, výjimečně jde i o několik rodinných domů a jiných staveb.

Generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu upozorňuje, že letošní rok je v souladu s občanským zákoníkem posledním, kdy se mohou skuteční vlastníci nemovitostí přihlásit o svá práva. „Doporučuji proto všem nahlédnout na našich webových stránkách do seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků a zkontrolovat, zda předkům nebo jim samotným nepatří nemovitost, o které nevěděli,“ říká Kateřina Arajmu.

I ze světa

Vlastníci pozemků jsou často přímo z míst, kde se nemovitosti nalézají, mohou být i přespolní nebo ze sousedního okresu. Pozemky ze Strakonicka tak podle katastru mají nedostatečně identifikovaného vlastníka z Nových Hradů, další jihočeské nemovitosti mají majitele s poslední adresou z Karlových Varů, Kutné Hory, Hradce Králové… A dokonce i z ciziny. Mezi vlastníky, kteří se hledají, najdeme jméno Rose Subrt a adresu Old Sherman Hill Road, Woodbury, USA nebo Gila Czeret a Arieh Czeret jsou z Herzelie v Izraeli, Adolf Kubeš zase má zapsanou adresu Verlitzergasse, Vídeň, Rakousko. Najde se i vlastník, u kterého je uvedeno jen jméno a Spojené státy. Kuriozitou a výjimkou jsou pozemky například v Lidmani a Vyklanticích na Pelhřimovsku, kde je neznámé jméno i adresa vlastníka…

V katastru nemovitostí bylo k 1. srpnu 2022 evidováno celkem 352 266 položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem a 124 400 nedostatečně identifikovaných osob. Jednu nemovitost ale může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a stejně tak jeden neidentifikovaný vlastník může být majitelem hned několika nemovitostí. Reálně se jedná o 152 173 pozemků a 3 954 staveb.

Tisíce už dohledali

Do konce roku 2022 zahájil ÚZSVM šetření u 91 029 položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky. Z tohoto počtu se mu podařilo vyřešit již 50 809 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník už nežije (přes 63 % případů).

„Od roku 2014 se nám podařilo vyřešit přes 50 tisíc případů. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně odborně a časově náročnou činnost, je to vynikající výsledek. I nadále se zaměřujeme ve velké míře na nemovitosti, které komplikují městům a obcím jejich rozvoj, například při budování potřebné infrastruktury,“ uvedla Kateřina Arajmu.

Úspěch ve Studené

Jedno z takových úspěšných hledání se podařilo završit letos v květnu ve Studené na Jindřichohradecku. Kvůli změně babiččina jména kdysi neprošlo dědictvím pole o rozloze jednoho hektaru v obci Studená. S vyřešením problému, který měl kořeny v dávné minulosti, dědicům pomohli právě zaměstnanci ÚZSVM z pracoviště v Jindřichově Hradci.

Muž dohledal mezi nedostatečně identifikovanými vlastníky jméno babičky, která zemřela před několika desítkami let. S žádostí o radu, jak nevypořádané vlastnictví dořešit, se obrátil na ÚZSVM v Jindřichově Hradci. Babičce patřily dva zemědělské pozemky o rozloze přes jeden hektar, které leží ve Studené v místní části Velký Jeníkov. Staré listiny, které vnuk následně předložil, sice pro prokázání nároku ještě nestačily, klíčovou se však ukázala být zmínka, že babička majetek vlastní pod svým bývalým příjmením podle prvního manžela. Doplnil i další dvě jména, která ji provázela životem.

Chybějící doklady zaměstnanci ÚZSVM obratem obstarali od dvou matričních úřadů a z pozemkové knihy. Duplikát úmrtního listu z ostravské matriky potvrdil jak dívčí příjmení, tak to poslední po druhém manželovi. Dívčí příjmení se podařilo také ověřit z archivní smlouvy z roku 1949, která jednoznačně uvádí, že majitelka, tehdy prvně vdaná, pozemky získala darem od rodičů. Darovací smlouva dále ukázala, že řešené pozemky byly součástí rozlehlého hospodářství, které zasahovalo do třech katastrálních území. Na hektar pole se tak snadno zapomnělo při dalším převodu, který proběhl v 70. letech. Změna v majitelčině příjmení po druhém sňatku pozemky na další půl století ještě více skryla. Ne však definitivně. Po doprojednání dědictví, které ÚZSVM vyvolal, se pole vrátilo zpátky do rodinného majetku.

Po lhůtě jen soud

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí nejpozději do 31. prosince 2023, uběhne lhůta stanovená občanským zákoníkem a majetek přejde na stát. Po tomto datu bude případný vlastnický nárok na nemovitost muset být prokázán pravomocným rozhodnutím soudu.

Na jihu Čech jsou seznamy vlastníků i na webech obcí a měst na elektronické úřední desce. Informace nabízí i web ÚZSVM. Podle okresů se aktuálně hledají vlastníci pro 33 položek na Českokrumlovsku, 1323 na Českobudějovicku, 2570 na Jindřichohradecku, 4318 na Pelhřimovsku, 2432 na Písecku, 567 na Prachaticku, 1061 na Strakonicku a 1986 na Táborsku.